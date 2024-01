“Pasdaran iraniani indottrinano studenti in Uk”/ BBC: “Incitano antisemitismo e lotta contro Occidente”

I Pasdaran iraniani, ovvero i volontari del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, sono accusati dalla Charity Commission (organizzazione indipendente con il potere di sanzionare o chiudere gli enti di beneficenza) di aver provato, in più occasioni, ad indottrinare gli studenti musulmani in Uk sulla lotta armata contro i nemici dell’Islam. Accuse che sono, tutt’ora, oggetto di indagine da parte dell’organizzazione e che hanno già raccolto l’interesse di alcuni parlamentari inglesi.

L’indagine sui Pasdaran iraniani che indottrinano gli studenti inglesi è stata resa nota da una lunga inchiesta della BBC, che ha visionato i tre video che sono attualmente al centro delle indagini delle autorità. Secondo alcuni parlamentari inglesi quei video dimostrano un chiaro tentativo di radicalizzazione dei musulmani britannici, mentre l’intelligence suppone che, oltre ad incitare alla violenza, potrebbero nascondere anche eventuali piani per rapire e uccidere sul territorio britannico. La deputata conservatrice Alicia Kearns, invece, ha chiesto che i Pasdaran iraniani siano aggiunti all’elenco dei gruppi terroristici banditi dal Regno Unito, dato che rappresenterebbero “un rischio per la stabilità del Paese”.

I discorsi dei Pasdaran iraniani agli studenti Uk

Insomma, l’accusa di indottrinare gli studenti Uk mossa contro i Pasdaran iraniani si baserebbe su tre differenti video riferiti al periodo tra il 2020 e il 2021, due di discorsi trasmessi in live streaming, ed un terzo di un discorso pubblico tenuto all’interno del centro islamico Kanoon Towhid nella zona ovest di Londra. Durante quest’ultimo evento, in particolare, si sente chiaramente scandire lo slogan “Morte a Israele” da parte di ignoti presenti in sala.

In uno dei video dei Pasdaran iraniani, il loro comandante Hossein Yekta afferma che le università sono “il fronte della battaglia”, esortando gli studenti a diventare “ufficiali della soft-war“, termine con cui si intende la battaglia ideologica dei musulmani radicali contro l’Occidente. Nel secondo video, invece, il generale Saeed Ghasemi ha dichiarato che l’Olocausto è “una bugia, un falso”, evocando una guerra grazie alla quale gli studenti Uk che aderiranno alla causa dei Pasdaran iraniani potranno “mettere fine alla vita degli oppressori e degli occupanti dei sionisti e degli ebrei in tutto il mondo”, guadagnandosi l’iscrizione “nella meravigliosa lista dei soldati della resistenza”.

