Pasqua 2022, come si festeggia nel mondo/ Da caccia al tesoro in Uk al falò in Svezia

Pasqua 2022, come si festeggia nel mondo: da Israele alla Danimarca

La Pasqua 2022 è un evento che viene celebrato in numerosi Paesi oltre che in Italia, ma come si festeggia nel resto del mondo? Ogni Nazione ha le proprie abitudini peculiari, da Israele al Messico. In alcuni casi le cerimonie sono umili e legate alla tradizione, mentre in altri casi sono via via divenute sempre più moderne e sfarzose. È dunque arrivato il momento di buttare un occhio lontano dalle nostre origini per saperne di più.

PASQUA IN UCRAINA/ Padre Hren: possiamo perdonare, ma i russi fermino la guerra

In Europa usi e costumi sono piuttosto comuni. In Spagna e Italia, dove la tradizione cattolica è molto sentita, a Pasqua si organizzano processioni in pompa magna. Nella settimana antecedente alla Pasqua non si consuma carne, mentre la domenica arriva sul piatto l’agnello. I più piccoli ricevono in dono le uova di cioccolato e, in alcuni Paesi come il Regno Unito e la Germania, a Pasqua si immolano in una caccia al tesoro per trovare quelle più colorate. In altri Paesi la Pasqua è vissuta in modo più pagano. In Svezia la festa in questione si mischia in un certo senso a quella di Halloween, dato che i bambini sono soliti travestirsi da streghe e fare una sorta di dolcetto o scherzetto, portando di casa in casa cartoline pasquali ed ottenendo in cambio dolciumi o monetine. Anche in Danimarca avviene lo stesso. Inoltre, si svolgono dei grandi falò denominati “Kokko”.

PASQUA 2022/ Lo sguardo di Dostoevskij e Tolkien davanti al male della guerra in Ucraina

Pasqua 2022, come si festeggia nel mondo: le tradizioni lontano dall’Europa

Abbiamo visto come si festeggia la Pasqua 2022 nei paesi del centro Europa, ma non conosciamo ancora cosa accade nel resto del mondo. È il caso della Russia, dove questo evento assume dei connotati piuttosto macabri. Le famiglie, infatti, sono solite organizzare dei pic-nic nei pressi delle tombe dei defunti. È così che viene onorato il giorno della Resurrezione.

Molto diversa la situazione negli Stati Uniti, dove la festa di Pasqua 2022 è caratterizzata da una profonda gioia, soprattutto per i bambini. In occasione dell’evento dell’Egg Roll, infatti, i più piccoli sono invitati a entrare nel prato della Casa Bianca per far rotolare le loro uova in una gara di velocità. Anche in Messico le celebrazioni di Pasqua 2022 prevedono momenti di divertimento: esiste l’usanza, ad esempio, di rompere le uova in testa agli amici. A Pasquetta, essendo estate, ci si reca inoltre in spiaggia per un bagno. I giorni antecedenti alla domenica, tuttavia, vengono vissuti con profondo rispetto della tradizione cattolica. Il Giovedì Santo si confessano i propri peccati in sette chiese diverse, il Venerdì Santo ci sono processioni e rappresentazioni della Passione di Cristo, e il Sabato si mette in scena il Rogo di Giuda, in cui viene incendiata una figura di cartone che rappresenta il traditore di Gesù.

STORIA DI PASQUA/ Jasmine, un buco nel cuore e una Promessa che guarisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA