Pasquale e Soraya, chi sono i genitori di Carolina Marconi/ Insieme una famiglia numerosa, poi la separazione

Carolina Marconi, chi sono i genitori Pasquale e Soraya

La nuova puntata del Grande Fratello Vip si prepara a regalare a Carolina Marconi tante emozioni. Non sarà una serata facile per lei perché dovrà raccontare al pubblico di Canale 5 la sua storia e gli ultimi mesi durante i quali ha dovuto combattere contro un tumore al seno. Al suo fianco, oltre al compagno Alessandro, ci sono sempre stati i suoi amati genitori. Chi sono? Suo padre è un diplomatico italo-eritreo, Pasquale Marconi, e la madre di nome Soraya é venezuelana.

Quest’ultima non è un volto del tutto sconosciuto al pubblico di Canale 5 perché alcuni anni fa ha partecipato a Uomini e Donne, per la precisione al trono Over. La donna, ormai separata dal padre di Carolina, cercava infatti l’amore nello studio di Maria De Filippi. Un rapporto, quello con i genitori, di cui Carolina potrebbe parlare proprio questa sera al Grande Fratello Vip.

Carolina Marconi del GF VIP ha cinque fratelli e non ha figli…

Carolina Marconi ha 44 anni ed è di origini sudamericane, naturalizzata italiana. È nata infatti a Caracas il 14 aprile del 1978 sotto il segno zodicale dell’Ariete. In famiglia sono 6 figli. Tre femmine e 2 maschi ed un fratello adottivo, Annibal. Il primogenito si chiama Alessandro, poi è nata Carolina, la sorella Elisabetta, Silvana ed infine Leonardo. Ha anche una nipotina a cui è molto legata. Carolina cresce in Italia, più precisamente a Roma. Frequenta il Liceo Linguistico a Colleferro e dopo aver debuttato in tv e partecipato a vari programmi e serie tv decide di dedicarsi ad altro.

Carolina diventa stilista, disegna infatti la sua linea di moda di scarpe, "Le Markol", e nel 2016 diventa titolare di uno store a Ponte Milvio, "Aloha". Vive attualmente a Roma con il compagno. In passato, l'ex Grande Fratello 4 e ora GFVIP 7 ha avuto una relazione nata al Grande Fratello con il dj Tommy Vee, che si conclude nel luglio 2005. Nel 2009 sposa l'imprenditore Salvatore De Lorenzis, ma il matrimonio naufrago dopo 8 mesi. Attualmente vive stabilmente con Alessandro Tulli, ex calciatore. I due non hanno figli, sin dal 2013, quando ha cioè inizio la loro lovestory, ma é forte in lei il desiderio di maternità.











