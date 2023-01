Pasquale La Rocca/ Il ballerino che ha vinto 4 volte Ballando con le stelle

Pasquale La Rocca, chi è il ballerino

Il ballerino Pasquale La Rocca ha vinto Ballando con le stelle 2022 in coppia con la giornalista Luisella Costamagna. Classe 1989, di Casoria, Pasquale aveva già vinto tre edizioni, in due nazioni diverse, del celebre talent show: nel 2019 ha vinto Dancing with the Stars Belgium con l’influencer Julie Vermeire; nel 2020 e nel 2022 ha partecipato anche alla versione irlandese di Ballando con le Stelle, prima con Lottie Ryan e poi con Nina Carberry, vincendo entrambe le edizioni. “Un momento epico della mia carriera e voglio festeggiarlo con tutti voi per il vostro indescrivibile supporto. Ebbene sì io e la mia straordinaria ed unica Luisella Costamagna siamo i vincitori della 17esima edizione di @ballandoconlestelle .Una serata piena d’emozioni che porterò per sempre nel cuore”, ha scritto su Instagram dopo la vittoria dello scorso 23 dicembre a Ballando con le stelle 2022. Poi un ringraziamento speciale alla giornalista: “Per il tanto e duro lavoro , per non aver mai mollato fino alla fine e di aver creduto in me. Sappiamo solo noi quanto abbiamo sudato e lavorato sodo in questa difficile ma incredibile avventura”.

Pasquale La Rocca: la vittoria con Luisella Costamagna

Nel corso della finale di Ballando con le stelle 2022, Selvaggia Lucarelli ha definito il ballerino Pasquale La Rocca una “macchina truccata”: “Posso chiederti Pasquale quante edizioni hai vinto in Ballando con le stelle? Tre su tre? Complimenti. Credo che da un punto di vista statistico sia impossibile che tu abbia avuto sempre la miglior ballerina di tutte le edizioni. Mi domando, allora: è Pasquale o Luisella? Luisella è molto brava, ma è chiaro che qui c’è una marcia in più che arriva da Pasquale. Sei come una macchina truccata, non dovresti competere perché sei qualcosa di più”. La giornalista e il suo maestro di ballo si erano ritirati nella sesta puntata per un infortunio della concorrente. Poi la coppia era stata ripescata a un passo dalla finale, battendo Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. Infine la vittoria contro Alessandro Egger e Tove Villfor, tra i favoriti di questa edizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐏𝐚𝐬𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐋𝐚 𝐑𝐨𝐜𝐜𝐚 🇮🇹 (@pasqualelarocca)

