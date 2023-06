Passaporto, novità per i minori/ Stop a doppio consenso dei genitori per l’espatrio

Sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda la modalità di rilascio del passaporto e delle carte d’identità valide per l’espatrio dei minorenni: non servirà più il consenso dell’altro genitore per ottenere il documento, che di conseguenza verrà rilasciato in maniera più semplificata. A spiegare le modifiche è la polizia di stato attraverso il proprio sito web, precisamente nell’art.20 del d.l.69 del 13 giugno 2023: il padre o la madre di un minorenne non avrà più bisogno del consenso dell’altro genitore.

Il passaporto non verrà comunque rilasciato nel caso in cui vi fosse un provvedimento inibitorio a carico del richiedente, così come emesso dall’autorità giudiziaria. Secondo un’indagine realizzata da Altroconsumo, nel nostro Paese sono lunghissimi i tempi per ottenere il passaporto, e le situazioni più preoccupanti, fra le 12 città che sono state prese in considerazione, riguardano in particolare Bari, Bologna, Genova, Padova, Torino e Milano, per cui, come si legge sul sito de Il Giornale, non è possibile trovare una data disponibile per ottenere un appuntamento tramite la piattaforma messa a disposizione dal ministero.

PASSAPORTO, LE NOVITA’ PER I MINORI: TEMPI DI RILASCIO BIBLICI

A novembre la situazione era migliore, visto che l’appuntamento veniva dato nel giro di un mese, mentre ora, in vista di possibili vacanze estive all’estero, la situazione appare davvero preoccupante. A Bolzano, ad esempio, servono più di 7 mesi per avere un appuntamento, mentre ad Ancona 150 giorni e 55 a Palermo.

Bene invece Firenze e Napoli, dove si può prendere un appuntamento il giorno dopo la richiesta, mentre a Roma servono 48 ore. Secondo Altroconsumo questi ritardi li si deve al fatto che dopo la pandemia sono tornati in maniera importante i viaggi all’estero di conseguenza la richiesta di passaporto. Inoltre c’è da fare i conti con la Brexit e l’obbligo di avere il passaporto per visitare Londra e in generale la Gran Bretagna.

