Passengers/ Video, su Rai 2 il film con Jennifer Lawrence (oggi, 20 febbraio 2020)

Passengers va in onda stasera, 20 febbraio, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Si tratta di un film romantico fantascientifico prodotto nel 2016, diretto dal regista Morten Tyldum e scritto da Jon Spaihts. Il film vede come protagonisti due bellissimi del cinema americano come Jennifer Lawrence, che di recente ha fatto parlare di lei per il matrimonio con Cooke Maroney, e Chris Pratt (Star-lord nel film The Avengers). Le musiche sono curate da Thomas Newman, famoso compositore noto per avere curato le colonne sonore di molti film come per esempio Il miglio verde. Gli effetti speciali invece sono stati diretti da Daniel Sudick (effettista di molti film Marvel come The Avengers, Spiderman Homecoming o la saga di Iron Man). Nel cast troviamo inoltre Michael Sheen, il famoso Tony Blair nel film The queen, Laurence Fishburne, noto al grande pubblico per avere vestito i panni di Morpheus nella cult Matrix, e Andy García, il terribile Vincent Corleone in Il padrino-parte III.

Passegners, la trama del film

Passengers è ambientato nello spazio, sull’astronave Avalon, dove l’ingegnere Jim Peterson (Chris Pratt), si risveglia improvvisamente dal sonno criogenico. Jim si rende conto subito di essersi svegliato troppo presto e che, da solo, non riuscirà mai a sopravvivere fino ad arrivare alla colonia a cui sono destinati. Dopo un anno passato in completa solitudine, chiacchierando semplicemente con il robot Arthur (Michael Seen), Jim decide di risvegliare l’affascinante giornalista Aurora Lane (Jennifer Lawrence), facendole però credere che anche il suo risveglio sia stato un incidente. L’ingegnere ha così terribilmente segnato anche il destino della donna, ma ormai è innamorato di lei e chiede al robot Arthur di mantenere il suo segreto. A distanza di tempo però Jim si tradisce e la verità viene finalmente a galla, la reazione di Aurora è ovviamente furibonda. Dopo un anno anche il capotecnico manutentore Gus (Laurence Fishburne) si sveglia a causa di un malfunzionamento della capsula. Quest’ultimo intuisce quindi che l’astronave sta registrando troppi malfunzionamenti e Jim e Aurora dovranno decidere cosa fare del loro rapporto poiché rischiano di restare in orbita per quasi novant’anni.

Video, il trailer di Passengers





© RIPRODUZIONE RISERVATA