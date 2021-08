Pat Hitchcock, figlia Alfred Hitchcock è morta/ Aveva recitato nei film del padre

Pat Hitchcock, unica figlia del regista Alfred Hitchcock che ha diretto tanti capolavori ed è considerato ancora oggi un maestro del brivido, è morta all’età di 93 anni.Ad annunciare la morte di Pat Hitchcock la rivista ‘The Hollywood Reporter’. Come fa sapere il magazine, l’attrice si è spenta lunedì scorso nella sua casa di Thousand Oaks (California, USA). A diffondere la notizia della morte di Pat Hichcock è stata la figlia Katie Fiala. Pat Hitchcock era la figlia del regista e della sceneggiatrice Alma Reville. I due sono stati sposati per più di mezzo secolo e Pat era l’unica erede di entrambi. La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro del mondo.

Barbara Capponi e Pietro Forconi si sono lasciati/ "Qualcosa si era spento in noi"

Pat Hitchcock, la sua attività di attrice legata al padre Alfred

Pat Hitchcock è stata un’attrice e il suo nome è elgato soprattutto a quel del padre Alfred. Nel corso della sua carriera, infatti, ha lavorato in alcuni dei film del padre ottenendo ruoli secondari. Il suo nome appare in “Paura del palcoscenico” (1950), “Stranieri in treno” (1951) e “Psycho” (1960). Fu vista anche in diversi episodi della serie “Alfred Hitchcock Presents” (1955-1962). Come attrice, tuttavia, ha lavorato anche in altre pellicole come “I dieci comandamenti” (1956). Oltre alla recitazione, Pat Hicchock amava anche scrivere e con Laurent Bouzereau ha collaborato alla scrittura del libro “Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man” (2003). Con lei, dunque, se ne va l’unica erede del grande Alfred Hitchcock .

LEGGI ANCHE:

Battiti Live 2021: pagelle 5^ e ultima puntata/ Tancredi esagera, si loda da solo e..VENEZIA 78/ Rauco: “La pandemia ha rivitalizzato il cinema internazionale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA