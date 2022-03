Pat O’Hara e Margarete Robsahm, ex compagne Ugo Tognazzi/ Due grandi amori in pochi anni

Le storie d’amore di Ugo Tognazzi con Pat O’Hara e a Margarete Robsahm

Forse non tutti ricordano che il celebre Ugo Tognazzi fu sentimentalmente legato a Pat O’Hara e a Margarete Robsahm. Almeno così è stato per qualche anno della sua vita. Era il 1954 quando il mitico interprete del Conte Mascetti conobbe un’affascinante ballerina britannica di origine irlandese, Pat O’Hara, dalla quale ebbe poi il figlio Ricky. Tra Ugo Tognazzi e Pat O’Hara era amore vero ma i due non si sposarono mai. La relazione naufragò definitivamente nel 1961, quando Ugo Tognazzi conobbe sul set Margarete Robsahm, attrice norvegese sua partner ne film Il mantenuto. Con lei, questa volta, ritenne di salire all’altare, infatti i due si sposarono nel 1963. Un solo anno dopo nacque Thomas, diventato produttore e regista. Con Margarete, inoltre, Ugo Tognazzi visse tre anni, tra l’Italia e la Norvegia.

Il figlio Ricky Tognazzi: “Mia mamma Pat è stata una guida”

Ricky Tognazzi non perde occasione per ricordare con affetto il padre Ugo, ma in diverse circostanze ha omaggiato con lo stesso amore una delle donne più importanti della sua vita: la madre Pat O’Hara, mancata nel 2018. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto dolorosissimo nella vita di Ricky, che ancora oggi sente la sua mancanza, nonostante sia passato del tempo: “Mia madre è stata la mia luce, mi ha guidato sempre. È la persona che mi ha curato, educato, c’è tanto di mia madre dentro di me. Mi ha sostenuto e ha sostenuto tanto mia figlia Sarah, che è cresciuta tantissimo da lei. Le sono infinitamente grato”, ha dichiarato riconoscente in una recente intervista.

