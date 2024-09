Ugo Tognazzi, chi è il marito di Franca Bettoja e di cosa soffriva

Nelle scorse ore il mondo del gossip è stato travolto dalla drammatica perdita di Franca Bettoja, la moglie del celebre regista e attore Ugo Tognazzi, morto nel 1990 all’età di 68 anni per un’emorragia cerebrale, dopo essere stato ricoverato in una struttura ospedaliera di Roma dove però è stato possibile solo constatare il decesso, una scomparsa dolorosa che a distanza di tanti anni continua a lasciare un vuoto non colmabile nei cuori dei fan. Nel corso di una intervista concessa al Corriere della Sera, il figlio Ricky Tognazzi ha raccontato la battaglia con la depressione del padre Ugo Tognazzi: “Temeva di morire, non aveva voglia di fare niente, pensava di avere sbagliato qualunque cosa, non provava nemmeno fame”.

Una vita divenuta sempre più complicata per Ugo Tognazzi, entrato nella morsa della depressione e non si è mai ripreso del tutto, come raccontato sempre dal figlio Ricky:” Aveva smesso di essere la solita persona, energica, iperattivo, che leggeva i giornali e le sceneggiature la mattina presto”.

Ugo Tognazzi e il matrimonio con Franca Bettoja: le nozze celebrate nel 1972

Il compianto regista è stato legato per quasi un ventennio alla moglie Franca Bettoja, anch’essa attrice, sposata nel 1972, anche se l’artista aveva già avuto la figlia Maria Sole l’anno prima, mentre qualche anno prima era nato Gianmarco, venuto al mondo nel 1967, Ricky invece era nato nel 1955 dalla precedente relazione tra Ugo e Pat O’Hara.

Il matrimonio tra Ugo Tognazzi e Franca Bettoja rallentò la carriera della donna, che da quel momento in poi prese spazio a sempre meno pellicole, mentre il regista continuò a lavorare, anche se come confessato dal figlio Ricky, a un certo punto della carriera si disse certo che il mondo del cinema che per anni era stato dominato da lui, gli avesse voltato le spalle.