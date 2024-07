Patrice Evra condannato per abbandono famigliare/ 12 mesi di reclusione e 6.000 euro di multa

Torna a far parlare di se Patrice Evra, ex calciatore della nazionale francese e della Juventus. Stando a quanto fatto sapere dal quotidiano Le Parisienne nelle scorse ore, l’ex capitano dei Galletti è stato condannato dal tribunale penale dell’Hauts-de-Seine, colpevole di abbandono famigliare ai danni della moglie, Sandra Evra, nel periodo 1 maggio 2021, 28 settembre 2023. Patrice Evra è stato condannato a 12 mesi di reclusione, pena sospesa per due anni con esecuzione provvisoria, oltre al risarcimento alla moglie di 4.000 euro per danni morali più altri 2.000 per compensare le spese procedurali.

Subito dopo la sentenza gli avvocati di Patrice Evra hanno fatto sapere di aver presentato ricorso, evidentemente non accogliendo la decisione del tribunale. Nathalie Dubois, legale della moglie dell’ex calciatore, ha invece spiegato, parlando con Le Parisienne: “Spero che, grazie a questa decisione, Patrice Evra capisca finalmente che non è al di sopra della legge e che non possiamo abbandonare nostra moglie e i nostri figli dall’oggi al domani. Ancor di più quando si sono conosciuti all’età di 15 anni e lei lo ha seguito in tutto il mondo per sostenere la sua carriera calcistica”.

PATRICE EVRA CONDANNATO PER ABBANDONO FAMIGLIARE: LE PAROLE DELL’AVVOCATO

Il riferimento è agli arretrati che pare che l’ex terzino della nazionale francese non abbia versato alla sua ex moglie, e che scatterebbero dal luglio del 2020 per un ammontare totale di quasi un milione di euro, per l’esattezza 969.000. Jérôme Boursican, avvocato di Patrice Evra, intervistato telefonicamente dal media d’oltralpe, aggiunge: “Il signor Patrice Evra ha presentato ricorso, sapendo che aveva messo a disposizione della moglie un appartamento, una casa con piscina nel sud della Francia e che le aveva prestato quasi due milioni di euro per la sua vita quotidiana. Una somma che si rifiuta di restituire, è il motivo di questo processo”.

Patrice Evra, oggi 43 anni, e Sandra, 42 anni, si erano sposati nel 2007 ed hanno avuto due figli, poi nel 2020 il loro matrimonio era naufragato anche forse per via delle foto che pubblicò il tabloid inglese Daily Mail, in cui si ritraeva lo stesso calciatore, ex difensore del Manchester United, mentre baciava la modella danese Margaux Alexandra, nonostante fosse ancora sposato. Va specificato che le procedure del divorzio sono state avviate ma i due non sono ancora ufficialmente divorziati.

PATRICE EVRA CONDANNATO PER ABBANDONO FAMIGLIARE: LA CONDANNA DEL FEBBRAIO 2023

Già a febbraio del 2023, Patrice Evra era stato condannato dal tribunale di Parigi ad una multa ma per una vicenda completamente diversa, un insulto omofobico. In quell’occasione l’ex difensore dell’Olympique di Marsiglia era stato criticato dopo aver pubblicato un video sui propri social newtork a marzo 2019 (dopo la vittoria del Manchester United contro il Paris Saint Germain in Champions League), e in cui insultava in maniera omofoba i tifosi del club parigino.

Era stato inoltre costretto a risarcire con 1.500 euro due associazioni che avevano deciso di prendere parte civile al processo, leggasi Mousse e Stop Omofobia, più altri 1.000 euro a ciascuna per le spese legali.











