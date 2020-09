Patricia Abati e Pupo/ Lui:”non potevo rinunciare né a Patricia né a mia moglie Anna”

L’amore fra Patricia Abati e Pupo è stato mantenuto in segreto agli inizi della loro storia d’amore. Anche agli occhi della moglie del cantante, Anna Ghinazzi, che è stata informata solo diversi anni più tardi. Quando la loro unione è iniziata nell’89, entrambi hanno scelto di non dire niente a nessuno. Poi Pupo ha avuto una sorta di illuminazione: “Ho capito che poteva esserci una possibilità”, ha detto tempo addietro a Live – Non è la d’Urso, “che queste tre persone, anzichè distruggere, potevano ambire a qualcosa di diverso. Non potevo fare a meno nè di Patricia nè di mia moglie. Dopo 30 anni il risultato è di una famiglia normale”. Patricia ha iniziato il suo percorso di vita al fianco di Pupo prima in qualità di manager, poi come amante e infine come compagna ufficiale. Siamo alla fine degli anni Novanta, quando i due iniziano a frequentarsi. “Non le metto in competizione nè a paragone”, ha detto Pupo a Oggi qualche tempo fa, “una senza l’altra non sarebbero la stessa cosa”. Una doppia relazione che alla fine ha permesso al cantante anche di risolvere i suoi problemi di dipendenza dal sesso. “Con l’arrivo di Patricia nella mia vita, quella spinta sessuale, quel desiderio continuo di rapporti occasionali, hanno finalmente trovato pace”, ha aggiunto.

Patricia Abati, ecco come ha fatto innamorare Pupo

Patricia Abati ha fatto innamorare Pupo fin dai primi istanti. Non sappiamo quando sia scattata la scintilla, ma possiamo dare per scontato che duri ancora oggi. Sono in tre a condividere un grande amore: non solo Patricia, ma anche la moglie di Pupo, Anna Ghinazzi. E il cantante ha deciso di non prendersi alcun merito di questo equilibrio domestico: “Queste due donne hanno fatto sì che questa cosa sia diventata realtà”, ha detto tempo addietro a Domenica Live, “non consiglierei a nessuno di intraprendere questo tipo di squadra, meglio non farlo”. Per riuscire a mantenere intatti gli equilibri, Pupo fa spola fra la casa coniugale e quella della Abati. Le due donne non abitano nella stessa città e a tutti e tre va bene così. Anche se non è stato semplice per l’artista mantenere il rapporto con la compagna durante il periodo del lockdown. “La vedo meno”, ha dichiarato negli scorsi mesi a Domenica In, “perché lei sta nella nostra casa di Calenzano e poi c’è pure la nostra casa a Roma, dove non vengo più”. Il cantante alla fine ha trascorso la quarantena con la moglie, sicuro che presto sarebbero ritornati tutti e tre alla normalità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA