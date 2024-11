Donatella Milani e Pupo: l’incontro e la relazione negli anni ’90

Donatella Milani è diventata negli anni un’affermata autrice musicale: la sua carriera, unita ad una lunga esperienza come cantante, l’ha resa una delle più celebri cantautrici d’Italia. Uno dei più importanti incontri della sua vita è arrivato sicuramente negli anni ’70, quando la donna conobbe Pupo e con lui intrecciò una breve relazione sentimentale, durata alla fine solo due anni ma che fece parecchio parlare di sé.

Donatella Milani, chi è e carriera/ Dal successo come autrice di "Su di noi" alla lite con Donatella Rettore

All’epoca, infatti, il cantautore era sposato con la moglie Anna, che venne a scoprire il tradimento da parte del marito con la giovanissima cantautrice, che ai tempi aveva 17 anni. Pupo e Anna Ghinazzi vissero a tutti gli effetti l’incubo della separazione sul finire degli anni ’70 a causa dell’atto d’infedeltà del cantante; la donna non gli perdonò il tradimento e la relazione extraconiugale e i due arrivarono alla separazione legale. Alla fine, però, dopo la rottura con Donatella Milani, Pupo è ritornato dalla moglie e insieme hanno così ripreso in mano le redini del loro amore.

TALE E QUALE SHOW 2024, 6a PUNTATA/ Diretta, classifica, vincitore: Kelly Joyce domina con Grace Jones!

Donatella Milani e Pupo: la collaborazione artistica e il successo di Su di noi

L’incontro tra Donatella Milani e Pupo, indipendentemente dalla relazione sentimentale intrecciata, si rivelò importante anche per le rispettive carriere. Lei era ancora adolescente ed era all’inizio della sua attività, lui era già nel pieno del successo grazie alla pubblicazione nel 1979 della celeberrima Gelato al cioccolato, che si rivelò presto uno dei suoi brani più amati e cantati. Lei diventò una delle sue coriste e insieme unirono le forze e scrissero un’altra perla del suo repertorio, in collaborazione anche con Paolo Barabani: Su di noi, datata 1980 e con la quale Pupo partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo.

Pupo stronca Anna Tatangelo a Tale e quale show 2024/ "Si riconosce per le canzoni di Gigi D'Alessio"

Il brano fu un grande successo e raccontava proprio della relazione sentimentale intrecciata dal cantante con la corista proprio sul finire degli anni ’70. Oltre alla storia con Pupo, della vita privata di Donatella Milani non si conoscono ulteriori informazioni: non sappiamo infatti se sia sposata, se abbia un marito o dei figli.