Patrick Hernandez, chi è? Con “Born to be alive” all’Arena Suzuki/ Disco d’oro in Italia

Chi è Patrick Hernandez, cantautore francese

Patrick Hernandez, cantautore francese, sarà sul palco dell’Arena di Verona in occasione della terza e ultima puntata di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90”, in onda questa sera, sabato 1° ottobre su Rai 1. Nato in Francia, da mamma di origine italiana e il papà spagnolo, Patrick è cresciuto a Savennières e ha trascorso la fine dell’adolescenza a Goussainville (Val-d’Oise): “È qui che ho iniziato a fare musica professionalmente. Le possibilità di vita mi hanno portato nel Périgord.

Avevo 19 anni e ho iniziato a suonare nelle sale da ballo, a Périgueux o Limoges”, ha raccontato in un’intervista. La svolta avviene grazie all’incontro con il produttore Jean Van Loo che lo portò al successo con il brano “Born to be alive” nel 1978. Non tutti sanno che nel video della celebre canzone compare anche una giovane Madonna.

Patrick Hernandez: il successo “Born to be alive”

“Born to be alive” di Patrick Hernandez ha conosciuto subito una grande popolarità in Italia, primo Paese in cui ricevette il disco d’oro. In un anno, ottenne 52 riconoscimenti fra dischi d’oro e di platino in 50 differenti paesi. Il brano è stato interpretato da altri artisti e anche parodiato nel 1990 da Elio e le Storie Tese con la canzone “Born to be Abramo“, nella quale il ritornello è cantato dallo stesso Patrick Hernandez, che appare anche nel videoclip. Patrick Hernandez ha partecipato alla tournée RFM party e dal 2012 partecipa ai concerti Stars 80 che si svolgono in Francia e Belgio.

