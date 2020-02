Patrick Pugliese/ Antonella Elia ha cambiato strategia e su Antonio Zequila… (Grande Fratello Vip)

Patrick Pugliese parla ormai a ruota libera al Grande Fratello Vip 4, sparando a zero su tutti. In questi giorni, l’ex gieffino ha rivelato infatti il proprio pensiero su Michele Cucuzza: “Era meglio che non partecipava proprio per stare 3 settimane dentro per non fare niente alla fine. Se devi vivere il Grande Fratello Vip così, stai a casa, a mio avviso”. Il discorso è continuato poi su Rita Rusic, a suo dire una delle invisibili della casa. Anche in questo caso, Patrick pensa che la produttrice avrebbe fatto meglio a non partecipare al gioco. Ci si aspetta quindi che i due diretti interessati prendano la palla al balzo questa sera e tirino le orecchie a Pugliese, anche se quest’ultimo potrebbe uscire vincente dallo scontro. Diverso invece il rapporto con Adriana Volpe, con cui sta parlando moltissimo in questi ultimi giorni. “Sono felice ed onorato di aver avuto l’opportunità di conoscerti”, le ha detto qualche giorno fa. “Tu per me qui dentro sei un grandissimo punto di riferimento”, ha risposto la conduttrice. Nelle ore successive li abbiamo visti parlottare in sauna, spaziando da quanto accaduto con Antonio Zequila, che Patrick reputa “un uomo buono”, nonostante si sia vantato di un presunto flirt con la conduttrice, fino ad Antonella Elia. Adriana è ancora possibilista: crede che prima o poi il loro rapporto possa tornare quello di un tempo. Patrick invece ha preferito non dire nulla in merito: per lui è davvero un capitolo chiuso?

Patrick Pugliese, Grande Fratello Vip: estraneo alle liti nella casa, ma..

Patrick Pugliese è riuscito a rimanere estraneo dalle ultime liti accadute al Grande Fratello Vip 4. In base al suo atteggiamento, sembra che abbia scelto di prendere le distanze con quanto sta accadendo all’interno della casa, forse per evitare di prendere posizioni. Oppure perchè già stanco per aver vissuto in modo diretto uno scontro pesante con Antonella Elia (ormai superato). Per questo ha preferito non dire troppo la sua ad Adriana Volpe quando la conduttrice gli ha riferito una rivelazione di Andrea Denver: Antonio Zequila vanta un flirt passato con lei. Patrick ha ridacchiato nel sentire quelle parole, ma è apparso comunque distratto, più concentrato nel mangiarsi il suo yogurt. Alcune ore prima, Teresanna Pugliese invece ha voluto indagare sullo stato d’animo dell’ex gieffino, a partire dal fatto che stia davvero bene con lei. Di fronte alla sua risposta affermativa, il discorso si è spostato su Antonella Elia. Patrick ha avuto modo di raccogliere molte informazioni sulla showgirl all’interno della Casa. “Diciamo che il litigio che ha fatto con me l’ha un po’ placata”, ha sottolineato, “le ha fatto cambiare strategia. C’era della strategia nel suo comportamento, però è anche vero che ha i suoi sentimenti, le sue emozioni, le sue preferenze. Quindi ora vedo che ha cambiato un po’ stile, però nell’insieme è molto tranquilla”. Clicca qui per guardare il video di Patrick Pugliese.

