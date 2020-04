Patrick Pugliese contro tutti/ “Zequila arrogante, Pago un fragile e Serena…”

Patrick Pugliese ne ha per tutti una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino si è lasciato andare a numerosi commenti che hanno raccontato la sua esperienza all’interno della casa. Ieri sera insieme a Pasquale Laricchia ha commentato il suo percorso nel reality dando un suo parere sui vari protagonisti di questa edizione. Su Antonio Zequila specifica: “Me l’anno detto che mi ha offeso, ma la cosa non mi ha toccato minimamente. Fin dall’inizio l’abbiamo preso in giro. L’ho trovato arrogante, poi ho iniziato a prenderlo in giro e lui c’è sempre cascato“. Ci sono parole anche per Pago e la sua Serena Enardu: “Pago era molto fragile, perché cercava sempre di essere protagonista, dandosi un’immagine vincente per riconquistare Serena. Lei è stata disastrosa nei suoi confronti. L’abbiamo vista tutti e lo abbiamo capito”.

Patrick Pugliese contro tutti, i concorrenti con cui ha stretto amicizia

Sono numerosi anche i concorrenti del Gf Vip con i quali Patrick Pugliese ha avuto un bel rapporto. Nella live di ieri su Instagram spiega: “Con Andrea Denver è nata un’amicizia, è un ragazzo brillante e ci siamo fatti spalla a vicenda. Antonella Elia mi sta simpatica e abbiamo stretto amicizia anche se è stata perfida mille volte”. Fa poi un piano generale su questa grande famiglia che si è formata: “Rimarrà in contatto con i protagonisti con i quali ho legato Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Fabio Testi. Poi tantissimo c’è stato anche con Adriana Volpe, Andrea Montovoli, Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto, Andrea Denver, Sara Soldati, Fernanda Lessa”. Un’esperienza dunque che Pugliese può considerare davvero straordinaria e che gli ha permesso di arricchirsi sia come persona che in fatto di amicizie.



