Patrick Pugliese/ Matrimonio con Sara Nanna in arrivo? Ha paura perchè… (Grande Fratello Vip)

Patrick Pugliese sta per ricevere una grande sorpresa al Grande Fratello Vip 4. Da tempo convive con Sara Nanna e sembra proprio che la fidanzata sia riuscita a raccogliere i soldi necessari per mandargli un aereo speciale. Su invito di Teresanna Pugliese, l’Highlander ha parlato poi della possibilità di convolare a nozze con la sua dolce metà. L’ex tronista infatti ha deciso di fare un appello alla Nanna, sottolineando che Patrick le farà presto una serenata, mentre lei e Adriana Volpe lo aiuteranno a “organizzare un matrimonio meraviglioso, forse a sorpresa”. Parole che hanno toccato un tasto dolente in Patrick, che ha preferito allontanarsi e andare in piscina piuttosto che affrontare il discorso. Prima però ha affermato il suo pensiero. “Ma cosa stai dicendo?”, ha detto, “Sì ma non quest’anno”. Il tutto è partito dalla confessione di Teresanna sulla proposta di matrimonio ricevuta dal marito. “E’ pugliese, sono terrorizzato”, ha rivelato poi Patrick parlando della fidanzata. A quanto pare Sara sogna un matrimonio un po’ particolare, come quelli che fanno vedere nel programma Il Boss delle Cerimonie. “Dice che è elegante”, ha sottolineato lui, “rischio il matrimonio in quello stile. Da pazzi. Però non voglio parlarne qua di queste cose, per favore”. Teresanna però ha cercato di convincerlo che quel tipo di nozze potrebbe piacere anche a lui. “Non posso, non ce la faccio, vado a nuotare ci vediamo dopo. Sono terrorizzato”, ha concluso prima di raggiungere la piscina. Clicca qui per guardare il video di Patrick Pugliese.

PATRICK PUGLIESE AL GRANDE FRATELLO VIP 4

Patrick Pugliese non intende abbandonare la strategia adottata fino ad ora al Grande Fratello Vip 4. L’Highlander infatti ha votato Antonella Elia in più occasioni e le darà il suo voto anche questa sera. Parlando con Valeria Marini in piscina, il discorso è caduto ovviamente sulle nomination e sulla showgirl più contestata della Casa. “Pur avendo partecipato diverse volte, non ho affinato… non esiste una tecnica da nomination”, ha detto l’ex gieffino, “Non cerco di trarti in inganno per metterti in cattiva luce e fare la vittima, quello lo fa lei. Con me per fortuna non ci è riuscita perchè ci sono le telecamere”. Poi ha ribadito che voterà ancora Antonella: anche se i loro rapporti si sono ridimensionati, Patrick continua ad avere il dente avvelenato nei suoi confronti. “Con Antonella sono scivolato, sto attento a non arrabbiarmi e a non far volare gli insulti”, ha aggiunto, “a non perdere la dignità”. In questi ultimi giorni non ci sono stati degli scontri fra la Elia e Pugliese, ma quest’ultimo è sicuro di averla sentita fare delle battute di cattivo gusto nei suoi confronti. Non avrebbe quindi perso il ‘vizio’ di provocarlo, forse nel tentativo di fargli perdere le staffe ancora una volta. Clicca qui per guardare il video di Patrick Pugliese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA