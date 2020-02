Patrick Pugliese/ Pace con Antonella Elia e l’attacco a Pago:”Serena lo ha bruciato” (Grande Fratello Vip)

Patrick Pugliese non le manda a dire a nessuno e ha già un suo desiderio per il televoto del Grande Fratello Vip 4 di questa sera. L’ex gieffino infatti spera che Pago possa uscire dalla Casa, perdendo così nella sfida contro Licia Nunez. Non è un mistero: Patrick non sopporta ormai da tempo l’attenzione data dagli autori alla coppia più discussa del reality e spera vivamente che il cantante possa raggiungere la fidanzata in tempi brevi. “Io credo che Pago abbia esaurito il suo percorso, c’è un buon livello di consumo”, ha detto ad Andrea Montovoli, “è finito qua per la sua storia di Temptation, però ha pianto tre settimane per Serena. Poi è arrivata Serena e non è stata amata. In più non ha fatto nemmeno una bella figura, quindi fuori. Perciò Pago è rimasto un po’ bruciato da Serena: Serena ha bruciato Pago”. Parole che non sono di certo sfuggite alla Enardu, che forse deciderà di rientrare nella Casa per dire la sua all’ex gieffino. La pace invece è ritornata fra Patrick e Antonella Elia. Subito dopo la diretta, l’Highlander ha deciso di porgere le sue scuse alla showgirl. “Mi sono sentito di dovermi difendere, ma in questo mese e mezzo l’affetto che ho avuto per te è vero”, le ha rivelato, “ci sono rimasto male quando hai detto che ti sto antipatico. Ho pensato che tutti i giochi che avevamo fatto fossero finti, per questo volevo chiarire. Anche per i piatti: io volevo solo che non li lavassi sempre tu”. Le scuse sono arrivate anche da parte della Elia, che si è mostrata dispiaciuta per averlo attaccato su più fronti.

PATRICK PUGLIESE: IL PUBBLICO LO VUOLE VINCITORE

Patrick Pugliese è sicuro di aver neutralizzato la concorrente più discussa del Grande Fratello Vip 4: Antonella Elia. Alla luce del loro chiarimento, l’Highlander infatti ha detto agli amici Andrea Montovoli e Fernanda Lessa di essere convinto che non ci saranno ulteriori esplosioni da parte della showgirl. Un’ipotesi a cui l’attore e la modella non credono affatto. Anzi, Montovoli ha chiesto agli altri di non votarlo, perché preferirebbe andare al televoto con la showgirl. “L’importante è che non andiamo io e te al televoto”, ha detto invece Patrick, augurandosi di non finire sul ring con l’amico. Pugliese invece riceverà di sicuro il voto di Aristide Malnati, che ancora una volta ha confidato ad Antonio Zequila di volerlo fuori dalla Casa. Non è certo però che l’attore possa seguirlo a ruota, visto quanto accaduto con Asia Valente. Chi altri potrebbe votare Patrick, ormai abituato a finire in nomination? Di sicuro Pago, che si tiene a debita distanza da lui, e persino Fabio Testi per via dei numerosi scherzi. La popolarità di Patrick però non è scemata per quanto riguarda il pubblico: una grossa fetta di telespettatori continua a tifare per lui e per la sua vittoria. Uno dei suoi meriti? Essere riuscito a catturare l’attenzione senza parlare troppo di sé e sconfinare in rivelazioni e confessioni. Tutto merito dei suoi giochi, insomma.

