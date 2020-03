Patrick Pugliese/ Ritorno alle origini e scherzi a raffica (Grande Fratello Vip)

Patrick Pugliese sembra ritornato quello di un tempo: al Grande Fratello Vip 4 non mancano i suoi scherzi così come le gentilezze nei confronti dei compagni. In questi giorni, l’Highlander ha realizzato un disegno per Antonio Zequila, scegliendo di omaggiare la sua presenza nella casa. Poi ha ricevuto un videomessaggio di Martina Pascutti, il suo grande amore del passato e con cui ha avuto il figlio Leone: “Volevo tranquillizzarti, farti stare tranquillo. Stiamo tutti bene, ho solo un po’ di voce bassa. Per il resto stiamo attenti su ogni cosa. Ti auguro di proseguire al meglio, non ti agitare. Leo sta bene, giochiamo, ci divertiamo, non va a scuola… quindi puoi immaginare come ci divertiamo“. Intanto, in questi giorni Patrick ha scelto di mantenere le distanze da tutto ciò che accade nella casa. A partire dalle liti fra Valeria Marini e Antonella Elia. Quando una fan ha urlato all’esterno della casa per sostenere quest’ultima, Pugliese infatti ha preferito abbandonare il giardino in tutta fretta per evitare di essere coinvolto nello scontro già alimentato dalla Marini.

Patrick Pugliese, Grande Fratello Vip: le sue qualità nascoste

Patrick Pugliese ha dimostrato di avere altre qualità nascoste al Grande Fratello Vip 4. Grazie ad una nuova prova, l’Highlander ha scelto di fare un ritratto ad Adriana Volpe, rivelando di essere più che bravo con la matita e i colori. Poi si è dedicato a Valeria Marini, che gli ha ricordato però come procedere. “Grazie per concederti alla mia lentezza”, si è limitato a dire Patrick, prima di lanciarsi nella nuova impresa. “Ha colto la mia espressione sognante, dei sogni che si realizzano… l’espressione stellare”, ha commentato poi la showgirl. In seguito allo scontro fra Adriana e Licia Nunez, Patrick ha scelto poi di chiedere qualche spiegazione alla conduttrice, visto che hanno creato un bel legame. “Ma che strana situazione, io adoro Licia”, ha detto subito dopo ad Aristide Malnati, “andiamo d’accordissimo… Sono cose tra le ragazze”. L’egittologo gli ha fatto notare come gli alti e bassi fra le due concorrenti esistono ormai da mesi, ma Patrick ha minimizzato tutto: “Non ha preso bene alcuni scherzi“, ha detto di Licia, parlando con Sossio Aruta. Adriana poi è ritornata in cucina per parlare con l’ex gieffino e ha rivelato di vedere il tutto come una strategia ben precisa. “È fragile…“, ha detto invece Patrick, “io l’ho vista con il muso da giorni“. Clicca qui per guardare il video di Patrick Pugliese e Adriana Volpe.

