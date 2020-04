Patrick Pugliese/ Vincitore? Per i bookmaker è sfida con Paolo Ciavarro (Grande Fratello Vip)

Patrick Pugliese dovrà vedersela con un solo concorrente del Grande Fratello Vip 2020: i bookmakers infatti puntano tutti sulla sfida finale fra l’ex gieffino e Paolo Ciavarro. Il primo è più che amato dal pubblico italiano e anche il secondo ha una discreta fetta di ammiratori. Almeno a giudicare dalle quote delle case di scommesse, che mettono proprio i due concorrenti in cima alla lista dei papabili vincitori. Prima che ciò avvenga, Pugliese dovrà però battere i due concorrenti con cui si ritrova in sfida nel televoto che decreterà gli ultimi finalisti, ovvero Andrea Denver e Antonella Elia. In settimana, Patrick invece ha avuto modo di parlare con Paola Di Benedetto di uno degli ultimissimi esclusi, ovvero Antonio Zequila. Per svariati mesi l’Highlader è stato bersaglio del bodyshaming di Zequila, riuscendo a non manifestare alcuna sofferenza in merito. “Mi ha dato del ciccione da quando sono entrato in Casa, non è bello“, ha detto infatti alla modella. Quest’ultima invece ha proposto di fare una chat di whatsapp con il gruppo ancora presente nella Casa, poi ha ipotizzato di invitare anche Zequila, per il solo gusto di fargli pesare di non essere diventato finalista. Uno scherzetto che ha fatto sorridere entrambi, ma che potrebbe spingere presto l’attore a dare la sua risposta.

Patrick Pugliese, Grande Fratello Vip: il chiarimento con Antonella Elia

Tempo di chiudere i conti per Patrick Pugliese al Grande Fratello Vip 2020. A poche ore di distanza dalla puntata conclusiva, l’ex gieffino ha deciso di avere un nuovo chiarimento con Antonella Elia, andando a ripescare la loro famosa lite. “Non voglio ritornare su questa cosa, ma su questo non mi piego“, ha sottolineato Patrick, ricordandole di non averle mai dato alcuno spintone. Poi ha deciso di dire tutto il proprio pensiero sulla showgirl: “Sei una persona alternativa, non hai un comportamento lineare, puoi sembrare finta, più di altre persone più finte di te. È un’apparenza che ti tradisce poi io penso che tu sia genuinamente alternativa”. La showgirl ha replicato subito: durante la famosa lite, è convinta di aver sentito una spallata, forse un gesto che Patrick ha compiuto senza rendersene conto. Clicca qui per guardare il video di Patrick Pugliese e Antonella Elia. “Mi è dispiaciuto che l’hai vissuta così”, ha risposto Patrick. “Sei irruente“, ha aggiunto la Elia. I due però hanno deciso alla fine di chiudere il discorso: per entrambi infatti quanto è accaduto fa parte ormai solo del passato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA