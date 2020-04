Grande Fratello Vip 2020/ Sossio vince? “Fuori tutti quelli che volevo”, ma Ciavarro…

La finale di questa anomala edizione del Grande Fratello Vip sta per giungere al termine e nella Casa il pensiero vola sempre più spesso a ciò che sta accadendo fuori e che dunque li attende. Ma c’è anche chi pensa alla vittoria e alla possibilità sempre più concreta di poter vincere il programma. Tra questi c’è Sossio Aruta, convinto di avere ottime possibilità e, soprattutto, contento di aver visto uscire a un passo della finale tutti coloro che voleva fuori dalla Casa. “Sono usciti tutti quello che volevo io – ha infatti dichiarato l’ex di Uomini e Donne rivolgendosi al gruppo -, sarà una coincidenza?” Così rincara la dose e ricorda: “Fernanda volevo che uscisse ed è uscita. Licia volevo che uscisse ed è uscita”. Nell’elenco poi finiscono ovviamente anche Teresanna Pugliese, Antonio Zequila e Asia Valente, rea di non averlo mai “chiamato per nome!”.

Grande Fratello Vip 2020: Paolo Ciavarro vincitore? Parla Eleonora Giorgi

E se Sossio Aruta acquisisce sicurezza in vista della finale del Grande Fratello Vip 2020, sul web molti danno per vincitore un altro concorrente: Paolo Ciavarro. Il percorso pulito e primo di forti liti e scontri del ragazzo è piaciuto a tantissimi telespettatori che si augurano sia proprio lui a conquistare la vittoria del reality. D’altronde anche sua madre, Eleonora Giorgi, lo ha confermato nel corso di una recente intervista rilasciata a Libero Quotidiano: “Vedo mio figlio molto centrato e molto amato dal pubblico e questo mi riempie di gioia, – ha ammesso l’attrice – ma devo anche ringraziare Alfonso Signorini: ho capito che ha sempre protetto i sentimenti di tutti e anche di Paolo di cui, credo, riconosca l’educazione.” Sarà proprio questa educazione mai mancata a portarlo alla vittoria del Grande Fratello Vip 4?



© RIPRODUZIONE RISERVATA