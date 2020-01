Patrick Ray Pugliese/ “Io nella Casa? Sono ultima scelta”, torna il re dei gavettoni (Grande Fratello Vip)

Patrick Pugliese ha schivato ancora una volta l’eliminazione al Grande Fratello Vip 4. Dopo essere diventato l’unico sopravvissuto degli Highlander, l’ex gieffino è riuscito a salvarsi dal televoto di questa sera per via del malore di Barbara Alberti. Sarebbe dovuto andare in sfida, ma come comunicato dagli autori, è stato tutto annullato. Questo non gli ha impedito però di riflettere sui voti ricevuti dai compagni, di indagare le motivazioni che li hanno spinti a mandarlo in nomination. A tu per tu con Antonella Elia, Patrick ha sottolineato di aver vissuto diverse volte situazioni identiche. Soprattutto perchè gli altri lo hanno spesso visto come l’agnello da sacrificare. “La prima volta al Grande Fratello è stata dura perché avevo tutti gli uomini contro, ora invece è diverso c’è un clima più di amicizia”, ha raccontato, “mi vedevano come l’anello debole, invece io ho sempre mantenuto solide le mie posizioni”. Certo forse gli dispiaceva non riuscire ad ottenere la loro amicizia, ma per sua fortuna le concorrenti donne la pensavano in modo del tutto diverso. “Forse perché sembri così buono ma in realtà non sei costruito sei così davvero, io per esempio non so come sono”, ha detto invece la showgirl. Le parti si sono quindi capovolte: è stato Patrick alla fine a consolare l’amica. “Ho sempre pensato che soffrissi ma eri inavvicinabile e non volevo essere invadente”, ha confessato l’Highlander, “credo che con l’arrivo di Pietro [Delle Piane, ndr] sia la tua tenerezza che la tua dolcezza siano venute fuori. Lasciati andare di più”.

Patrick, torna il re del gavettone al Grande Fratello Vip!

Patrick Pugliese è finalmente ritornato quello di un tempo, innescando dinamiche divertenti al Grande Fratello Vip 4. Durante l’edizione del suo debutto, il concorrente infatti è diventato popolare anche per via dei gavettoni fatti e ricevuti da Katia Pedrotti. Rimane nella memoria la scena della suite, in cui Patrick, fra un gavettone e qualche bicchiere di troppo, ha vomitato mentre si trovava nella jacuzi con la ragazza. A distanza di tanti anni, sembra che Patrick abbia affinato la tecnica del gavettone e ha deciso di prendere di mira Antonio Zequila. Acqua come se piovesse, Er Mutanda si è ritrovato spesso e volentieri bagnato dalla testa ai piedi. Pugliese a quel punto ha dovuto promettergli di mettere fine ai giorni, ma poi ha cambiato idea. Zequila infatti ha tentato di prendere di mira Andrea Montovoli con un gavettone, ma Patrick lo ha preceduto e lo ha sommerso con l’acqua. Nelle ore successive, Pago e Adriana Volpe però hanno manifestato un sospetto: “Ma non è che tu sei stato mandato dal Grande Fratello per fare qualcosa di particolare?”. Il dubbio dei due infatti è che Patrick sia stato incaricato di fare la talpa, vista la sua attitudine da disturbatore seriale. “Per quanto ne so io, la mia visione è che sono qui come ultimo superstite delle altre edizioni”, ha spiegato invece il concorrente. Secondo lui, il suo nome sarebbe spuntato solo dopo che gli autori hanno ricevuto diversi no da parte dagli altri ex gieffini. Clicca qui per guardare il video di Patrick Pugliese.

