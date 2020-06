PATRICK RAY PUGLIESE, VIDEO SCHERZO IENE/ Tradito dalla fidanzata Sara Nanna?

Patrick Ray Pugliese vittima dello scherzo de Le Iene Show in onda su Italia Uno a partire dalle 21:10. L’ex concorrente del Grande Fratello è finito nella rete di Corti e Onnis, che per prendersi gioco di lui hanno beneficiato della complicità della fidanzata Sara Nanna. Proprio attorno alla sua figura si è sviluppato lo scherzo che ha fatto leva sulla gelosia di Patrick. D’altronde quest’ultimo è stato a lungo assente da casa per trascorrere diversi mesi in un’altra Casa – questa volta con la C maiuscola – quella del Grande Fratello Vip 4. Durante questo periodo di lontananza, qualcuno sembra avere messo gli occhi su Sara Nanna e l’atteggiamento della ragazza di fronte al corteggiamento di uno spasimante segreto sembra indispettire non poco il povero Patrick…Clicca qui per il video di anticipazioni dello scherzo delle Iene a Patrick!

PATRICK RAY PUGLIESE VIDEO SCHERZO LE IENE

I dubbi di Patrick nei confronti di Sara aumentano ogni giorno di più, al punto che l’ex gieffino si spinge a domandarle se per caso durante la sua assenza lo abbia tradito o si sia vista con qualcuno. Nonostante le rassicurazioni della ragazza, però, a casa continuano ad arrivare regali e pensieri che non possono non preoccupare Patrick, che così non può fare a meno di rispondere stizzito alle giustificazioni di Sara, intenta a tranquillizzarlo dicendogli che forse il suo corteggiatore misterioso non è neanche a conoscenza del fatto che lei sia fidanzata. Secca la risposta di Patrick: “Col caz*o, lo sa tutta l’Italia che siamo fidanzati!”. Da incorniciare il momento in cui Patrick chiede alla sua “pupazzetta” se il pacco Amazon trovato davanti casa sia stato ordinato da lei o depositato da un altro uomo. Il nervosismo di Patrick è alle stelle, al punto che quando Sara lo chiama “amore” fumando un sigaro replica così: “Amore un caz*o, non sono il tuo amore!”. Come andrà a finire?



