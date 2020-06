SARA NANNA, FIDANZATA PATRICK RAY PUGLIESE/ Complice dello scherzo delle Iene…

Patrick Ray Pugliese tradito dalla fidanzata mentre si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip? Questo l’argomento dal quale si svilupperà lo scherzo ideato da Corti e Onnis in onda questa sera a Le Iene Show su Italia Uno a partire dalle ore 21:10. Un vero e proprio colpo basso nei confronti dell’ex gieffino, a maggior ragione conoscendo l’amore provato da Patrick nei confronti della sua Sara Nanna, compagna alla quale è legato dal 2016. Proprio nel corso dell’ultima esperienza a Cinecittà, Patrick ha parlato in questi termini del suo rapporto con Sara: “Lei non ha velleità di stare davanti alle telecamere, e dopo alcune esperienze andate male, questo mi rassicurava. Poi ha l’ambizione della famiglia, ha il lato materno, un po’ come Teresanna, ed è molto bello. Sara è stata bravissima anche con mio figlio, ha studiato pedagogia, di fatto era una maestra d’asilo. L’ho conosciuta nella fase “ragazzina-single”, aveva 26 anni, poi è diventata casalinga!”.

SARA NANNA, FIDANZATA PATRICK RAY PUGLIESE

Inutile dire che l’amore provato da Patrick Ray Pugliese nei confronti di Sara Nanna sia totalmente ricambiato. Intervistata qualche tempo fa da Spettacolo, quando ancora Patrick era al GF VIP 4, Sara raccontava: “Mi manca tantissimo, poi col suo carattere giocherellone, si sente molto la mancanza. Manca anche nelle piccole cose quotidiane come cenare insieme, dormire insieme, i suoi dolci messaggi, il suo continuo corteggiarmi. In compenso sto riposando meglio visto il suo russare (ride ndr)”. Ma come si sono conosciuti i due? “Mi ha notata tramite le foto di un amico in comune, mi ha contattata e ha iniziato a farmi una corte sfrenata per più di 4 mesi. Che rapporto ho con il figlio? Con Leone ho un bellissimo rapporto, solido, ci siamo adorati fin da subito. Mi vede addirittura come la sua fidanzata, è molto dolce, mi fa regalini, coccole, raccoglie fiori per me”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA