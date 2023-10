Patrick Swayze: malattia, com’è morto e curiosità/ Da uomo più sexy del mondo alla lotta contro il tumore

Patrick Swayze: dal ballo al cinema

Tra gli attori di Hollywood venuti a mancare e che resteranno sempre nel cuore del pubblico c’è sicuramente Patrick Swayze che ha conquistato il cuore di tutti interpretando due dei film più amati di sempre ovvero Ghost e Dirty Dancing. Impossibile dimenticarlo nei panni del fantasma che fa di tutto per salvare la propria donna e in quello del ballerino Johnny che, lavorando in un villaggio turistico, si innamora della dolce Babe. Classe 1952, era figlio di Jessie Wayne Swayze, ingegnere e disegnatore industriale, e di Patsy Yvonne Helen Karnes, ballerina, coreografa e proprietaria di una scuola di ballo dove conobbe la moglie Lisa Niemi con cui il matrimonio è durato ben 33 anni.

Bellissimo e con un talento di cui il cinema si accorse sin dai suoi esordi, nel 1991, Patrick Swayze portò a casa anche il riconoscimento di uomo più sexy nel ’91 secondo People. Il successo, però, era arrivato nel 1983 con il film «I ragazzi della 56a strada».

La malattia e la morte

Patrick Swatze è stato un vero sex symbol, ammirato non solo per la sua bellezza, ma soprattutto per il suo talento a cui univa semplicità ed umiltà. Accanto al successo e ad una vita privata serena e felice accanto alla sua famiglia, l’attore ha combattuto una lunga battaglia contro un tumore al pancreas che ha messo fine alla sua vita, a soli 57 anni, nel 2009.

«Patrick se ne è andato in pace lunedì, assistito dalla famiglia che con lui aveva affrontato le sfide della malattia negli ultimi 20 mesi» aveva dichiarato all’epoca il portavoce dell’attore. “Ho il mio cuore, la mia anima, il mio spirito spalancati al miracolo. Voglio vivere. Ma non voglio passare il tempo in una caccia per restare vivo”, aveva detto Patrick Swayze in una delle sue ultime interviste.

