PATRICK ZAKY, GENITORI CONTRO SASSOLI/ “Suo appello peggiora situazione in Egitto”

Si complica e non poco la situazione in Egitto per Patrick George Zaky, lo studente dell’Università di Bologna arrestato in Egitto che secondo diverse ong e gli stessi genitori è stato sottoposto a torture ed elettrochoc nelle carceri del Cairo: «Papà, mamma Ma che cosa ci faccio qui? In mezzo a tutti questi delinquenti», ha spiegato lo stesso ragazzo ai genitori che sono andati a trovarlo e hanno finalmente ottenuto il permesso di poter entrare nel carcere dove è rinchiuso. Come riporta il Corriere della Sera, l’ingegner George Michel, l’incubo di un possibile “nuovo caso Giulio Regeni” non è per niente escluso al 100%. «È finito nel carcere di Talkha al di là del Nilo […] Dove finiscono soprattutto i criminali comuni e i maniaci sessuali», spiega il Corriere della Sera in merito all’attivista LGBT e giovane studente a Bologna. Patrick Zaky attende la decisione del giudice sulla scarcerazione – il prossimo 22 febbraio – ma nel frattempo si trova in un complesso scontro diplomatico tra l’Egitto di Al Sisi e l’Unione Europea: come spiegano i legali di Zaky, «L’udienza è una buona notizia, il resto un po’ meno. Se sabato Zaki non esce è un film già visto: la carcerazione può essere prorogata ogni 15 giorni e fra un paio d’ anni, poco prima della scadenza dei termini, possono cambiare le imputazioni e ripartire daccapo».

PARLAMENTO EGITTO ATTACCA SASSOLI: “INGERENZA INACCETTABILE”

Fanno poi discutere gli appelli lanciati dal Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che proprio ricordando il caso Regeni ha spiegato ieri «Sento il dovere di porre alla vostra attenzione la vicenda di Patrick Zaky. Voglio ricordare alle autorità egiziane che l’Ue condiziona i suoi rapporti con i Paesi terzi al rispetto dei diritti umani e civili come ribadiamo in tutte le nostre risoluzioni e chiedo che Zaky venga immediatamente rilasciato e restituito ai suoi cari». La replica dell’Egitto è furente e in giornata il presidente della Camera egiziana dei deputati, Ali Abdel Aal arriva a definire «un’ingerenza inaccettabile negli affari interni e un attacco contro il potere giudiziario egiziano le dichiarazioni del presidente del Parlamento europeo David Sassoli sull’arresto di Patrick George Zaky». Proprio per questo ennesimo scontro diplomatico che si aggiunge ad una vicenda ancora oscura e dalle non chiare conseguenze, i genitori di Zaky reagiscono con il CorSera e confessano una certa qual irritazione: «Ho visto che David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo, ha fatto un appello. Perché? È meglio tacere, certe parole possono solo peggiorare le cose. Di certo non ci fa bene il paragone con Regeni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA