Patrizia Bonetti/ Inizio da guerriera all’Isola dei Famosi 2022 poi nulla: strategia?

Su Patrizia Bonetti c’è poco da dire perchè è scomparsa da L’Isola dei Famosi 2022. Nella seconda puntata sono sbarcati tre nuovi naufraghi: Blind, Morise e Bonetti. È stato aperto un televoto lampo e ha vinto il primo che ha avuto subito accesso a Playa Accopiada. Tre scegliere la sua compagna e formare coppia, Roberta e Patrizia hanno dovuto affrontare la prova del fuoco. Entrambe si sono fermate a 3 minuti e 51 secondi, la regia ha controllato bene il video e Patrizia si era spostata, quindi la vittoria è stata assegnata alla Morise che è sbarcata a Playa Accopiada per fare coppia con Blind. Da questo momento in poi non si è saputo più niente di Patrizia che non si è mai unita agli altri naufraghi.

Se Patrizia Bonetti dovesse rientrare in gioco stasera, si troverebbe ad affrontare il televoto lampo e potrebbe uscire definitivamente dal gioco. Purtroppo l’influencer non ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico e visto anche l’incidente che ha avuto, la gente potrebbe optare per una sua uscita anticipata. Per la ragazza sarebbe una grande sfortuna, aveva accettato di partecipare all’isola con tanto entusiasmo, lo stesso impeto che ha messo affrontando la prova del fuoco. Se fosse stata più attenta e non avesse osato molto, oggi starebbe a Playa Sgamada a giocarsi l’entrata a Playa Accopiada.

Nella terza puntata de L’Isola dei Famosi 2022 a Playa Sgamata ancora nessuna traccia di Patrizia Bonetti, il pubblico ha cominciato a chiedersi che fine avesse fatto. Durante la prova del fuoco l’influencer ha subito delle ustioni e in via precauzionale è stata tenuta sotto osservazione, Ilary ha tranquillizzato i fan e la famiglia, la ragazza sta bene e potrebbe rientrare in gioco nella prossima puntata.

Tutti si aspettano un suo ritorno anche per accertarsi come stanno le sue condizioni di salute, per ora si è persa alcuni momenti salienti del gioco. Giovedì secondo regolamento a Playa Sgamada si aprirà un televoto lampo. Melandri è il “capo” e godrà dell’immunità, mentre al pubblico verrà chiesto chi eliminare definitivamente.

