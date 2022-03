Patrizia Bonetti perché non c’è all’Isola dei Famosi?/ Come sta? “Sotto osservazione”

Patrizia Bonetti è la grande assente nella terza puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Dopo essersi collegata con Playa Accoppiada, la conduttrice Ilary Blasi passa ai naufraghi che hanno trascorso la settimana su Playa Sgamada. All’appello ci sono tutti, ad eccezione appunto della fotomodella. Come mai? A spiegarlo è la padrona di casa, che rassicura tutti sulle condizioni della modella, uscita però malconcia dall’ultima prova di coraggio di pochi giorni fa. Sono dunque quattro i presenti e non cinque, come era previsto.

Patrizia Bonetti/ A Playa Sgamada: scintille in arrivo all’Isola dei Famosi?

Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti sotto osservazione dopo la prova del fuoco

Patrizia Bonetti non prende parte alla terza puntata dell’Isola dei Famosi perché è sotto osservazione in seguito alla prova del fuoco dell’ultima puntata. La showgirl, infatti, è alle prese con una fastidiosa scottatura che la costringe a non partecipare alla diretta. Ilary Blasi ha precisato: “Sta bene, per precauzione l’abbiamo tenuta sotto osservazione ma sta bene e non vede l’ora di tornare”.

LEGGI ANCHE:

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022/ Blind e Morise in coppia: Patrizia va via...PATRIZIA BONETTI, CHI E' CONCORRENTE ISOLA DEI FAMOSI/ "Zequila viscido, Vaporidis.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA