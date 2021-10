Patrizia Caselli, amante di Bettino Craxi/ “La moglie Anna? I ruoli erano chiari”

Patrizia Caselli, 61anni, autrice e conduttrice tv, è stata legata sentimentalmente a Bettino Craxi per nove anni, dal 1991 fino alla morte di lui, il 19 gennaio 2000. “Amante è una parola che non mi inquadra. La parola che mi inquadra è compagna. Compagna in un pezzo difficilissimo e crepuscolare della sua vita, che però proprio per questo è stato pieno di momenti autentici”, ha raccontato la Caselli sulle pagine del settimanale Oggi in occasione dell’uscita del film “Hammamet”. Per stare vicino a Craxi, esiliato in Tunisia, Patrizia Caselli ha lasciato l’Italia e un contratto in esclusiva con la Rai: “Stare con lui – umiliato, deriso, vinto – è stato un “disinvestimento”… Eppure è stata la decisione più facile della mia vita. L’allora direttore di Rai 2, Giampaolo Sodano, mi disse: “Io ti confermo, ti tengo il posto, magari ci ripensi”. Anche Craxi cercava di frenarmi: “Aspetta ancora un po’, hai la tua vita da vivere, il tuo lavoro, casomai mi raggiungi”. Ma io non ho mai neppure considerato l’idea di non partire con lui”.

Patrizia Caselli e la “convivenza” con la moglie di Craxi

Ad Hammamet, però, c’era anche Anna Maria Moncini, la moglie di Bettino Craxi: “I ruoli erano molto chiari, nessuno negava che io esistessi, c’era il massimo rispetto… io me ne stavo in una casa in affitto, evitavo le spiagge che frequentava Anna, il “suo” campo da golf”, ha raccontato Patrizia Caselli a Oggi. In Tunisia, quindi, c’erano due Madame Craxi, ma quando il leader socialista è morto, al suo fianco c’era solo la figlia Stefania: “Presi l’aereo, mi misi sulla mia “Peugeottina” rossa, che tengo ancora ad Hammamet, e andai in ospedale”, ha ricordato la conduttrice. La leggenda vuole che la conduttrice si fece passare per la figlia per poter dare l’ultimo addio a Craxi: “La storia invece sa che la sua scorta non mi avrebbe mai confuso con Stefania. Mi conoscevano, io conoscevo loro, le loro mogli, il modo in cui scherzavano. Mi fecero passare, si “aprirono”, diventarono un cordone. Mi lasciarono da sola in obitorio con Craxi”, ha chiarito la Caselli.

