Patrizia De Blanck/ “Farouk Chourbafi? Ucciso dall’amante gelosa di me. Lui voleva..”

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Patrizia Del Blanck si racconta senza filtri, tornando anche su argomenti delicati come l’uccisione di Farouk Chourbafi. Si tratta del suo fidanzato degli anni ’60, un industriale egiziano che fu trovato morto una mattina a via Veneto, ucciso con quattro colpi di pistola e trovato con il viso sfigurato con l’acido. “Quell’acido era destinato a me. – ammette però la De Blanck – A ucciderlo fu una sua amante egiziana (Claire Bebawi, ndr) con la complicità del marito. Farouk l’aveva lasciata per me.” Quello fu un vero e proprio scandalo: Farouk era infatti deciso a sposarla ed è per questo, secondo la contessa, che è stato ucciso. “Quando, anni dopo, la coppia fu condannata, era già fuggita all’estero: non hanno fatto mai un giorno di carcere per quel feroce omicidio.” ha poi aggiunto.

Tutti gli amori della contessa Patrizia De Blanck: “A letto lui era molto focoso…”

D’altronde, la vita della Contessa Patrizia De Blanck potrebbe essere paragonata a un film ricco di colpi di scena. Impossibile non citare la storia d’amore con Alberto Sordi: “Con Sordi è durata tutta la vita, non è mai finita, ci siamo sentiti sempre. – poi entra nei dettagli piccanti – Sotto le lenzuola non era un grande amatore, ma era un uomo divertente.” Molto focoso era invece Warren Beatty: “Era un grande amatore, molto focoso, anche troppo, a me dopo un po’ viene a noia e a lui non bastava mai… Dotatissimo, non solo come attore”, le parole della Contessa. A colpirla è stata però Franco Califano: “Quanto era bello, era bello e dannato, un uomo molto generoso. Mi ha sedotto suonando la chitarra su una barca sul lago di Bracciano.” La De Blanck ha però ricordato di aver avuto “anche una relazione col figlio di Onassis, povero, che brutta fine (mori in un incidente aereo a soli 24 anni, ndr). Non sono stata molto fortunata con gli amanti, neanche con Raul Gardini”. Non ha un bel ricordo del flirt con Mohamed Al-Fayed: “Quel tirchiaccio, mi ha regalato una collana di bigiotteria!” conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA