Patrizia De Blanck attacca Stefania Orlando dopo il ritorno al Grande Fratello

La seconda avventura di Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello ha fatto storcere il naso a diversi telespettatori, ma non solo, anche alcuni ex gieffini si sono esposti su questo gradito ritorno nel loft più spiato d’Italia. Anche Patrizia De Blanck, contessa che abbiamo visto nel 2020 nel programma condotto da Alfonso Signorini e che ha condiviso la Casa proprio con Stefania Orlando, ha messo nel mirino la showgirl con una serie di commenti su Instagram: “Strega, perdono ma non dimentico, mi stava sempre alle calcagna, rompipal*e” ha tuonato la contessa contro l’ex moglie di Andrea Roncato.

L’astio tra le due risalirebbe al 2020, quando Patrizia De Blanck aveva chiesto a Stefania Orlando di non essere nominata, ma la romana avrebbe comunque fatto il nome dell’allora compagna di gioco al Grande Fratello Vip: “Stefania non mi è piaciuta, lei nella puntata precedente mi dice: “Non mi nominare ti prego che c’è mio marito”. Questa volta gliel’ho detto: non ti nomino, e mi nomina lei, non è una cosa da ridere. Io le tolgo l’amicizia” aveva spiegato Patrizia.

Grande Fratello, Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando: “L’amicizia la levo”

La questione nomination nella casa del Grande Fratello Vip 2020-2021, Patrizia De Blanck ha deciso di legarsela al dito e da quel momento in poi il rapporto con Stefania Orlando si è nettamente incrinato: “Quando succedono queste cose io l’amicizia la levo. Questa viene alla porta e con aria contrita mi dice che mi ha nominata. Ma che ca**o, ma vai a fare in cu**. Tu amica mia non lo sarai mai più. Manco ti filo. Anzi, tanto poi io giro nei posti… non finisce, eh, me la sono legata al dito” le parole della contessa riportate da Biccy.

Da non escludere dunque che tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando possa nascere un confronto nel corso delle prossime puntate del Grande Fratello 2024, sarebbe troppo ghiotta l’occasione per non essere sfruttata.