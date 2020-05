Patrizia De Blanck “Giada ha Coronavirus in testa”/ “L’ho cacciata a colpi di scopa!”

Pubblicità

Anche le coppie sono messe a dura prova in questo periodo di quarantena immaginarsi poi se questa coppia è formata da madre e figlia e si tratta di Patrizia e Giada De Blanck. Inutile dire che pensando a loro non si può non pensare a scenate e urla, nel peggiore dei casi sicuramente, e sono loro stesse a confermare i nostri sogni trash in un’intervista al settimanale Nuovo. Le due hanno confermato i loro problem di convivenza resi ancora più complicati dal loro diverso modo di vedere le cose in questo momento e di affrontare il Coronavirus e la pandemia. Patrizia de Blanck, in particolare, ha affermato di non sopportare più la figlia tanto da averla presa a colpi di scopa per mandarla via di casa e vivere in pace, dal canto suo Giada è rimasta per non lasciare la “sprovveduta” madre da sola a far danni in giro.

PATRIZIA E GIADA DE BLANCK ALLO SCONTRO PER IL CORONAVIRUS

Patrizia de Blanck ha raccontato: “Credo che la quarantena imposta dal Coronavirus possa tirare fuori il peggio di noi. Infatti, in un momento di ira, ho cacciato di casa mia figlia che mi coinvolge nelle sue paure, facendomi andare fuori di testa. Controlla le mie scelte e mi assale con i suoi rimproveri. Forse esagero ma in quarantena è facile perdere il controllo. E una volta, mi dispiace ammetterlo, ero davvero esasperata e così l’ho colpita con il manico della scopa”. A quanto pare Giada De Blanck si è fissata con il Coronavirus e passa il tempo a cercare notizie, sa disinfettare tutto e seguire le regole e alla reazione della madre ha risposto: “Non me ne vado perché non posso lasciare una madre incosciente come la mia in balia di se stessa. Il motivo delle liti sta nel nostro diverso modo di vivere la pandemia. Io sono terrorizzata e uso tutte le precauzioni possibili per proteggermi, mentre mia madre commette imprudenze”. Adesso non ci rimane che sognare il loro ritorno in tv



