Patrizia de Blanck: “Ho piantato marijuana sul terrazzo”/ Video confessione al Gf Vip

Rivelazione tutte da ridere quella fatta dalla Contessa Patrizia de Blanck al Grande Fratello Vip 2020. I suoi coinquilini hanno trattenuto a stento le lacrime e lo stesso ha fatto il pubblico a casa quando pensava di godere di una tranquilla chiacchierata tra amici e si è ritrovato a sentire con le proprie orecchie una rivelazione sconvolgente, almeno dal punto di vista “legale”, diciamo così. Come se niente fosse, mentre tutti in giardino ascoltavano irretiti, la Contessa ha raccontato di un grande amico che, da ritorno di un viaggio in Colombia, le ha portato dei semi di quelle che sarebbero diventate delle magnifiche piante dal fiore meraviglioso. Contenta e curiosa, la Contessa ha seminato tutti quei piccoli semi in terrazza e in poco tempo queste piante diventavano sempre più alte e rigogliose: “Sembrava una foresta, era pieno di queste piante ma poi ad un certo punto mi sono chiesta ma quando li farà questi fiori meravigliosi?”.

PATRIZIA DE BLANCK HA “COLTIVATO MARIJUANA SUL SUO TERRAZZO”

I gieffini hanno iniziato a ridere capendo già quale era la risposta a questa domanda ma, soprattutto, capendo quale tipo di pianta la contessa avesse seminato in balcone. Patrizia de Blanck ha continuato con il suo racconto al Grande Fratello Vip spiegando che un giorno è arrivato il giardiniere che due volte l’anno va sul suo terrazzo per curare le sue piante e che quando si è ritrovato davanti quella foresta è rimasto senza parole. Proprio lui ha spiegato alla contessa che quelle piante non avrebbero mai fatto fiori meravigliosi perché si tratta di marijuana: “Ho fatto una figura di merda, ero così arrabbiata che le ho strappate tutte con le mani e ho chiamato il mio amico che era disperato…”.

Ecco il video del racconto:

Visualizza questo post su Instagram Breve storia triste 😂 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 18 Set 2020 alle ore 4:21 PDT





