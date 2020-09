Patrizia de Blanck “Nipote di Mussolini”/ “Non è una Contessa, la verità è che..”

E ci risiamo. Cambia il Grande Fratello Vip ma non la questione dei titoli nobiliari e se fino a qualche tempo fa si parlava di quello della Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, adesso a finire nel mirino di tutti è proprio la Contessa Patrizia de Blanck, regina per il pubblico del reality. Proprio lei è finita nel mirino dell’amica Barbara d’urso che continuava a costruire le sue trasmissioni su di lei e ieri, sia al pomeriggio che nel prime time, non ha fatto altro che mostrare il suo video nuda durante il famoso cambio d’abito e, come se non bastasse, ad annunciare una rivelazione choc che, in realtà, lei stessa aveva fatto anni fa al settimanale Oggi in una lunga intervista a puntate. Ma di cosa stiamo parlando? Del fatto che la Contessa Patrizia de Blanck non sarebbe figlia di Guillermo de Blanck y Menocal ma del gerarca fascista Asvero Gravelli.

LA CONTESSA DE BLANCK NIPOTE DI MUSSOLINI? LE RIVELAZIONI A LIVE NON E’ LA D’URSO (GIA’ SENTITE)

Ieri sera a Live Non è la d’Urso si è riportato a galla il discorso lanciando proprio la questione sul suo titolo di Contessa che lei stessa, all’epoca della rivelazione sul suo vero padre, aveva definito come “suo di diritto”. Ma perché sarebbe nipote di Benito Mussolini? Secondo i bene informati Asvero Gravelli era molto vicino al Duce ma non per via del suo lavoro bensì perché figlio della donna che aveva rubato il cuore al Duce. Gli stessi fratelli De Blanck raccontarono in passato al settimanale Oggi: “I Gravelli a Predappio possedevano una tipografia frequentata dal Duce che rimase colpito dalla bellezza della moglie del proprietario. La conquisto’ e dal loro breve incontro nacque Asvero”. Proprio lui sarebbe il padre della Contessa e il fatto che ieri sera ne abbiano parlato a Live Non è la d’Urso questa sera potrebbe portare il discorso dritto nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Ecco il video del momento:

È il momento della BUSTA CHOC GOLD

La Contessa De Blanck non sarebbe davvero nobile, la rivelazione ora a Live #noneladurso pic.twitter.com/qS7pXLBTBe — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) September 20, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA