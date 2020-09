Patrizia De Blanck, rivelazione choc sul suo passato?/ A Non è la D’Urso la “busta gold”…

Rivelazione choc sul passato di Patrizia De Blanck nella puntata di Live – Non è la D’Urso in onda oggi, domenica 20 settembre, in prima serata su canale 5? A lanciare la notizia è stata Barbara D’Urso che, nella puntata di Pomeriggio 5 del 18 settembre, nell’anticipare gli argomenti della seconda puntata del suo show in prima serata, ha rivelato che si parlerà di Patrizia De Blanck. La conduttrice, infatti, ha svelato la presenza di una “busta gold choc” riguardante la contessa, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip. Quale sarà la rivelazione su Patrizia De Blanck? In questi primi giorni nella casa più spiata d’Italia, la contessa ha cominciato a raccontare ai suoi coinquilini la sua vita suscitando la curiosità dei più giovani. La busta choc, dunque, non dovrebbe riguardare quanto già raccontato dalla contessa, ma stando alle poche anticipazioni fornite dalla D’Urso, dovrebbe contenere qualcosa di scottante.

PATRIZIA DE BLANCK: BUSTA CHOC A NON E’ LA D’URSO

Cosa conterrà la busta gold choc su Patrizia De Blanck che Barbara D’Urso aprirà nel corso della seconda puntata di Non è la D’Urso? La rivelazione potrebbe riguardare la famiglia di Patrizia De Blanck. La contessa appartiene De Blanck y Menocal, il padre Guillermo l’Ambasciatore di Cuba e Segretario di Stato durante la sua presidenza mentre la madre è stata la Contessa Lyloy Dario. Nella casa del Grande Fratello Vip, la contessa ha recentemente parlato del rapporto con la madre. “Quando a 15 anni ho cominciato ad essere bella, mia madre non mi ha più vista come figlia, mi ha vista come sua rivale. Allora lì è cominciato un periodo tosto tanto che a 16 anni mi sono sposata con Antony”, ha raccontato la contessa che poi si sposò dopo pochi mesi. Un matrimonio che, tuttavia, non durò e dopo poco tempo, la contessa tornò a casa della madre come riporta il portale Chedonna.it.





