Patrizia De Blanck nuda al Grande Fratello Vip/ Foto e shock in diretta a Pomeriggio5

Shock in diretta a Pomeriggio 5. Nella fascia dedicata al gossip oggi Barbara D’Urso ha dedicato ampio spazio al Grande Fratello Vip 5, che ha preso il via ieri, 14 settembre. Ed è proprio nel corso del collegamento con la Casa che è accaduto qualcosa di inaspettato: in video la contessa Patrizia De Blanck intenta a scegliere un abito da indossare. Nessuno però si sarebbe aspettato che si fosse spogliata così, davanti a tutte le telecamere, e senza coprire nulla. Così, nel pieno della diretta di Pomeriggio 5, è andato in onda il nudo integrale della contessa. Immagini che hanno lasciato Barbara D’Urso, così come i suoi ospiti, sconvolti e senza parole. La regia ha chiaramente spostato subito l’attenzione su altro, cambiando inquadratura e censurando le immagini della De Blanck nuda.

Patrizia De Blanck, nudo integrale al Grande Fratello Vip 5

In un solo giorno, e anche meno, Patrizia De Blanck ha già conquistato tutta l’attenzione dei telespettatori del Grande Fratello Vip. Ieri il suo ingresso è stato accompagnato da una lite con Tommaso Zorzi e seguita da una sfilza di parolacce, duramente criticate da parte del web. Oggi, dopo aver minacciato di andare via in più occasione, si è resa protagonista di un nudo integrale, finito in diretta a Pomeriggio 5 oltre che sul canale dedicato al Grande Fratello. Ed è soltanto l’inizio della sua avventura nella Casa. Un inizio di fuoco per la De Blanck che, di sicuro, ci riserverà molte ma molte altre sorprese e colpi di scena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA