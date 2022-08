Patrizia De Blanck: “Nuovo fidanzato? No, per carità!”/ “La mia vita è cambiata. Oggi non vivo, sopravvivo”

Patrizia De Blanck chiude le porte all’amore: “Ho avuto tutti gli uomini…”

Drastica decisione per Patrizia De Blanck. La contessa ha deciso di restare single. Dopo una vita intensa piena di amori, Patrizia si è concessa il lusso di restare da sola. In un’intervista al Settimanale Mio, Patrizia De Blanck ha spiegato che un compagno non le manca: “Assolutamente no, per carità. Nella vita mi sono tolta tutti i capricci, ho avuto tutti gli uomini che ho voluto. E poi non sono sola. Ho mia figlia e i miei cani, non voglio altra compagnia”. La Contessa Patrizia De Blanck vive assieme alla figlia Giada e ai suoi cani.

Patrizia De Blanck choc: "Il diavolo voleva impossessarsi della mia anima"/ "L'ho scacciato grazie a Dio"

Come trascorre le sue giornate? La Contessa è una donna attiva e si mantiene in forma portando a spasso i suoi cani: “Porto a spasso i miei cani, passo del tempo con mia figlia Giada. La mia vita non è più quella di un tempo. Oggi non vivo, sopravvivo. Ho vissuto la dolce vita in Italia, in Inghilterra, in Costa Azzurra: ho conosciuto le persone più importanti della terra. Posso dire di aver vissuto dieci vite in una ma non me la sono mai tirata, sono sempre stata normale”. Intanto, Patrizia De Blanck è pronta per far ritorno nella casa del Grande Fratello Vip. Il nome della nobildonna tra i possibili vip della settima edizione è stato fatto più volte ma non c’era stata ancora mai una conferma dalla diretta interessata.

Patrizia De Blanck e Lorenzo Castelluccio al Grande Fratello Vip 7?/ Contessa svela…

Patrizia De Blanck di nuovo concorrente del Grande Fratello Vip? Il diktat ad Alfonso Signorini

Patrizia De Blanck è stata contattata da Alfonso Signorini per prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo nome non figura ancora nel cast ufficiale del reality ma potrebbero esserci dei colpi di scena. La nuova edizione del reality potrebbe essere però la più lunga andando in onda da settembre a maggio dell’anno prossimo. Proprio la durata spaventa la contessa de Blanck che nell’intervista al Settimanale Mio ha rivelato: “Ci sto pensando. Quello che mi spaventa di più è stare lontana da mia figlia Giada per così tanto tempo. So a cosa andrei incontro, ne sono consapevole: non è una passeggiata”.

Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip?/ "Ci sto pensando" e detta le condizioni: portare il suo cagnolino

La Contessa accetterebbe l’invito di Alfonso Signorini a sole due condizioni. Prima fra tutte camera e bagno privati, come avvenne nell’edizione del 2021, poi Patrizia vorrebbe con sé durante la permanenza nella casa il suo amato cagnolino Alien: “Vorrei portare con e il mio cagnolino, Alien. Lo amo alla follia, per cui soffrirei a separarmi da lui per così tanto tempo”, ha dichiarato. La De Blanck vorrebbe poi varcare la porta rossa della casa assieme al suo amico Lorenzo Castelluccio influencer che svolge per la donna il ruolo di social media manager. Patrizia e il giovane potrebbero entrare come coppia ma al momento è tutto top secret.













© RIPRODUZIONE RISERVATA