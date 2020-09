Patrizia de Blanck/ Parolacce, nudo e la notte con Critistiano Malgioglio (GF Vip)

PATRIZIA DE BLANCK DAL NUDO INTEGRALE ALLE RIVELAZIONI HOT AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Patrizia de Blanck è una vera e propria enciclopedia. In questi pochi giorni al Grande Fratello Vip ha avuto modo di irretire i suoi coinquilini con racconti di ogni genere e su ogni persona, soprattutto se questa è famosa, molto famosa. Naturalmente i vip di cui la contessa parla non sono influencer con zero carriera alle spalle o di starlette, lei parla dei grandi della politica, della vita finanziaria italiana ma anche dei volti noti del cinema e della Dolce Vita romana. Lei stessa ha raccontato delle sue lunghe notte nei locali ma anche di quello che beveva e degli uc*elli che ha avuto modo di vedere. Patrizia de Blanck non si trattiene e d’altronde come potrebbe essere diversa da come la conosciamo quella che per tutti è la Contessa del popolo? Questa sera il Grande Fratello Vip 2020 tornerà in onda sicuramente mettendo insieme i momenti cult di questi suoi giorni movimentati nella casa, ma quale è stato il suo momento clou?

LA QUESTIONE DEGLI “UC*ELLI” E CRISTIANO MALGIOGLIO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Inutile dire che il momento finito su tutti i siti e le tv è stato quello in cui Patrizia De Blanck ci ha regalato un nudo integrale. A beccarla in diretta durante un cambio d’abito (sotto il quale non c’era niente) è stata l’amica Barbara d’Urso che ha avuto modo di mandare quelle scene prima che la regia del Grande Fratello Vip cambiasse angolazioni. Il danno ormai è fatto anche se, siamo sicuri, lei non ne risentirà nello scoprirlo. In questi giorni la contessa ha invitato i giovani (soprattutto Enock e Pierpaolo Pretelli) di fare il bagno nudi e senza slip altrimenti che bagno è, lei tanto ne ha visti tanti di uc*elli per scandalizzarsi. Infine, ciliegina sulla torta, ha raccontato di aver passato una notte di fuoco sognando Cristiano Malgioglio, quali sono i dettagli di questo sogno? Forse la Contessa ha dimenticato che in casa ci sono le telecamere? Questo modo di fare la premierà su volere del pubblico?



