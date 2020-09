Patrizia De Blanck sbrocca “Casa del ca*zo, vado via!”/ Video, al Grande Fratello…

Se lo show di ieri sera di Patrizia de Black non vi è bastato, dovete solo prendere il vostro telecomando è sintonizzarvi su Mediaset Extra per seguire la diretta della prima giornata dei vip nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La contessa ha avuto modo di svegliarsi e iniziare a comandare in giro per caso in attesa che qualcuno le facesse il caffè ma nel frattempo, ha dato di matto inveendo contro gli autori del programma rea di averla messa a dura prova già con la sua prima notte nella casa di Cinecittà. Cosa le ha dato fastidio? Non di certo il rumore degli altri, le loro voci o il loro russare visto che, proprio come era successo per Barbara Alberti, la De Blanck ha avuto una stanza “privata”, e allora cosa le ha andato storto?

PATRIZIA DE BLACK SBROCCA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Secondo quanto lei stessa ha riportato, gli autori non le hanno riservato il miglior materasso e di certo non l’hanno aiutata con il fatto di averle sparato in faccia delle luci che non le hanno permesso di dormire. Patrizia de Blanck si è detta subito pronta ad andare via e rivolgendosi ai suoi compagni di avventura: “Non ci rimango qua. Ma non posso rimanere in questa casa del c***o. In quella stanza sembra di stare a Broadway. Devo stare tre mesi così? No, ma io me ne vado”. Inutile dire che lo sfogo ha subito allargato i fan e ha fatto ridere molto Tommaso Zorzi che l’ha seguita per casa mentre lei si sfogava contro tutto e tutti e anche quando l’hanno chiamata per le batterie del microfono ha rilanciato: “Non metto niente. Io me ne voglio andare. Me ne vado. Mi sono rotta i cog****i. E non posso stare a Broadway con tutte le luci. La notte non ti mettono niente”.

Ecco il video del momento:





