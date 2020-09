Patrizia De Blanck/ “Uomini? Ho sempre avuto due storie insieme” (Grande Fratello Vip)

Patrizia De Blanck è nota per le sue rivelazioni ardite e possiamo solo immaginare quali aneddoti condividerà durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 5. Da oggi, lunedì 14 settembre 2020, la nota Contessa infatti sarà fra i concorrenti che entreranno nel loft di Cinecittà e metteranno a dura prova la loro resistenza. Per la De Blanck ci sarà forse occasione di parlare dei suoi numerosi amanti, come ha rivelato in qualche occasione, e lasciarsi andare a qualche confessione piccante. Tempo fa a Il Corriere della Sera, la nobile ha rivelato un dettaglio sul suo flirt con Franco Califano. “Prima che me lo chiediate, a letto ci sapeva fare, parecchio”, ha dichiarato. Non è un mistero invece il folle amore che la Contessa ha sempre nutrito per gli uomini, tanto da definirsi una traditrice seriale. “Io lo dico perché c’è tanta gente che lo fa e non lo dice, io lo dico perché non c’è niente da vergognarsi”, ha detto a La Vita in Diretta Estate, “Però c’è una motivazione: sono molto esigente e non ho mai trovato in un uomo solo quello che voglio, l’ho trovato in due. Per cui ho sempre avuto due storie insieme, uno lo sapeva e l’altro no”.

Patrizia De Blanck, litigherà dentro la casa?

Patrizia De Blanck riserverà molte sorprese al Grande Fratello Vip 5. Secondo le previsioni, potrebbe essere una delle prime ad attaccare briga con uno degli altri concorrenti della casa. Tommaso Zorzi intanto ha già iniziato, esprimendo il suo parere sulla nobile. “Lei è un po’ un personaggio del Gattopardo“, ha detto al settimanale Chi, “la nobile decaduta, quel vecchio stampo lì”. Di sicuro Alfonso Signorini sfrutterà questa dichiarazione di Zorzi per chiedere alla De Blanck un commento a caldo. Per ora la Contessa non ha risposto alla piccola frecciatina, anche se sappiamo già che ha una visione di se stessa del tutto diversa da quella di Tommaso. “Sono la Contessa del popolo”, ha detto in una recente intervista a Lorenza Sebastiani, “posso mangiare un panino con la mortadella o sedermi a un tavolo di Gran Gala. Per questo la gente mi vuole bene”. Prima di accettare l’invito ad entrare nella Casa, la De Blanck tra l’altro ha avanzato delle richieste: “Siccome non amo dormire con altri ho chiesto una stanza autonoma e un bagno a parte. Ma non so se sarò accontentata”. Il suo obiettivo invece è fare un esperimento sociale e ritrovare pace e libertà perdute. “Con il Covid ho scoperto di essere ipocondriaca“, confessa, “e che mia figlia Giada lo è all’inverosimile. In casa, visto che viviamo insieme, è tutto un ‘Lavati le mani’, ‘Togliti le scarpe'”.



