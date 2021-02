Patrizia De Blanck senza un dente al GF VIP/ “Ho dato un morso ad un biscotto e…”

Sa sempre come stupirci la contessa Patrizia De Blanck. La nuova diretta del Grande Fratello Vip ha inizio in modo particolarmente esilarante. Alfonso Signorini, dopo aver salutato il pubblico a casa, saluta anche i suoi ospiti e, chiaramente, tutti i gieffini eliminati. Lo sguardo si posa poi sulla contessa De Blanck che invita a farle un sorriso. “In verità non ho un dente”, annuncia allora subito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che, dunque, sorride al conduttore e le mostra che, effettivamente, le manca un dente davanti. “Ma cos’è accaduto?” le chiede allora, incuriosito, Signorini, che mai si sarebbe però aspettato la risposta poi arrivata dalla contessa. “Ho dato un morso ad un biscotto ed è saltato… – annuncia la De Blanck, che inoltre sottolinea – Ma non era neanche una capsula, era proprio un mio dente! Non so com’è accaduto!” Signorini è incredulo mentre sul web il pubblico è già letteralmente scatenato dopo questa divertente rivelazione della contessa.

