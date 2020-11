Patrizia de Blanck Vs mamma di Tommaso Zorzi/ “Ma che razza di donna…”

E alla fine anche Patrizia de Blanck ha perso le staffe con Armanda Frassinetti, mamma di Tommaso Zorzi, rea di dire no all’incontro con il figlio in televisione, o almeno così si era capito nel corso delle ultime dirette. La cosa ha fatto stare davvero molto male l’influencer che si è sentito solo e abbandonato ma, soprattutto, privo di ogni sostegno esterno, cosa che non succede ai suoi compagni di casa. Proprio la sua tristezza ha spinto la Contessa a commentare la cosa con gli altri abitanti della casa facendo infuriare il popolo dei social che ha subito dato di matto contro di lei al grido di “come ti permetti…”. Ma cosa avrà detto la Contessa di così tanto sconvolgente? Patrizia de Blanck lasciando la sua postazione si è voltata verso gli altri inquilini e ha rilanciato: “Ma che razza di madre si rifiuta.. ma dai!”.

Patrizia de Blanck Vs mamma di Tommaso Zorzi Armanda Frassinetti

A quel punto sui social non solo è arrivata la risposta della mamma di Tommaso Zorzi che ha smentito il suo no ad un incontro, ma anche i commenti social di coloro che non sopportano più Patrizia de Blanck all’interno della casa e, soprattutto, per le sue continue parole sui concorrenti della stanza arancione, Tommaso Zorzi e la sua mamma compresi, e così si legge: “Scusami contessa come cavolo ti permetti di giudicare la mamma di Tommaso anche se non la conosci?! Boh io rimango senza parole proprio…” e ancora: “MA PATRIZIA COME SI PERMETTE DI GIUDICARE LA MAMMA DI TOMMASO?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA