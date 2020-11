Patrizia de Blanck vuole lasciare il Grande Fratello Vip?/ Reazioni esagerate e violente per farsi nominare..

Patrizia de Blanck a rischio nomination al Grande Fratello Vip 2020?

Patrizia de Black show al Grande Fratello Vip 2020? Sì ma di maleducazione e scontri. Sono lontani i tempi in cui si rideva in casa per via del suo linguaggio scurrile e simpatico, adesso la Contessa soffre un po’ lo stare lontano da casa, sente la mancanza della figlia e dei suoi cani e, forse, questo la rende davvero molto acida. In questi giorni la Contessa ha avuto modo di litigare, soprattutto con i giovani della casa. In un primo momento Patrizia ha avuto il suo bel da fare con Adua del Vesco e Dayane Mello. Non è la prima volta che la Contessa da della scostumata alla bella attrice che questa volta ha risposto a tono salvo poi dispiacersi per quanto è accaduto, quasi. Alla fine la Contessa ha dato della gallina ad Adua che ha reagito con delle lacrime. La cosa ha colpito molto l’amica Dayane che ha deciso di affrontare la Contessa chiarendo la cosa e offrendosi come nominata di turno per Patrizia in modo tale da non colpire ancora di più una già fragile Adua. Di tutto risposta, però, la Contessa ha spiegato che se proprio deve fare un altro nome farà proprio quello di Stefania Orlando che continua ad essere il suo chiodo fisso (o meglio la gieffina con cui continua a discutere). Ancora una volta ad infastidire la Contessa è proprio il comportamento dell’attrice rea di essere disordinata e di lasciare le bottiglie fuori dalla credenza, con l’intervento di Dayane cambierà idea per la nomination di questa sera?

Reazioni esagerate e violente per farsi nominare secondo Stefania…

La Contessa Patrizia de Blanck ha avuto modo di arrabbiarsi anche con altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2020 e, in particolare, con uno dei suoi preferiti, Enock. Addirittura con lui le cose sono andate davvero molto oltre visto che la De Blanck è arrivata a dargli due schiaffoni e anche una gomitata. Una reazione la sua che ha lasciato tutti senza parole, Tommaso Zorzi in primis. Dalla parte della concorrente si è schierato Francesco Oppini che pensa che la sua stanchezza inizi a farsi sentire. Stefania Orlando e gli altri sono arrivati a pensare che la Contessa stia iniziando a reagire così anche per futili motivi perché voglia essere nominata per tornare a casa. Sarà vero?



© RIPRODUZIONE RISERVATA