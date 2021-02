Patrizia Groppelli, compagna Alessandro Sallusti/ “Mi ha ridato la vita..”

Siamo abituati a vederla come una combattiva opinionista tv ma Patrizia Groppelli è molto altro nonché la compagna del direttore Alessandro Sallusti. Nata a Milano nel 1973, si dice che sia cresciuta in una famiglia agiata e proprio i suoi genitori hanno scelto per lei gli studi dalle Orsoline per poi permetterle di continuare a Miami dove ha conseguito la laurea in marketing. Il grande pubblico la conosce per la sua carriera da opinionista sempre combattiva e mai con peli sulla lingua. Storiche le sue discussioni con Antonio Zequila o con Elisa de Panicis, almeno per elencarne alcune delle ultime viste in tv, ma sicuramente la Groppelli sa essere anche donna romantica e dolce quando si tratta di vita privata soprattutto da quando Alessandro Sallusti le ha ridato la gioia di vivere e la voglia di credere ancora nell’amore. La Groppelli era infatti sposata con Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena fino a quando lui perse la testa per l’amica della moglie, Daniela Santanché, a quel tempo impegnata proprio con Sallusti.

Patrizia Groppelli, compagna Alessandro Sallusti, chi è e cosa fa nella vita?

Alla fine l’amore ha trionfato e così, dal 2016, Patrizia Groppelli è la compagna di Alessandro Sallusti. Ospite da Io e Te di Pierluigi Diaco, l’opinionista ci ha tenuto a lanciare un messaggio al suo compagno per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto per lei: “Nella vita succede anche questo: puoi incontrare migliaia di persone e poi ne incontri una che ti cambia la vita e quindi io ti devo dire grazie perchè quella persona sei tu. Ci hai cambiato la vita, ci hai ridato una famiglia, ci hai dato un calore familiare che, magari prima, era un pochino più debole e quindi grazie di cuore. Da quando stai con noi sei diventato anche più pop”. Siamo sicuri che i fan apprezzeranno.



