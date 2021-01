Patrizia Groppelli Vs Cristiana Sinagra: “Lascia riposare Maradona in pace”/ È Lite!

Scoppia lo scontro in diretta a Pomeriggio 5 tra Cristiana Sinagra, mamma di Diego Armando Maradona Jr., e Patrizia Groppelli. L’opinionista punge la signora, trovando scorretto il suo comportamento in tutta la vicenda nata dopo la morte del grande campione. “Non riesco a capire perché non lasciate quella povera anima di Diego Armando Maradona riposare in pace, – ha infatti detto la Groppelli alla Sinagra – perché io vedo sempre lei in televisione a parlare di figli presunti o dell’eredità. All’inizio ho pensato che lei avesse una grande dignità, poi ho visto che continuava a parlare nelle televisioni…” A tali parole è seguita la reazione di Cristiana: “Per quello che mi riguarda Diego riposa in pace. Tutte le cose che escono sulla stampa non è di certo colpa nostra! Per quanto riguarda me sono stata solo una volta ospite da Barbara, poi mai altre televisioni!”

Lite a Pomeriggio 5 tra Patrizia Groppelli e Cristiana Sinagra: “Siete mediatici!”

Non è però d’accordo Patrizia Groppelli che, anzi, incalza e ribadisce il suo pensiero alla Sinagra: “È molto mediatica, è una mia opinione! Sarebbe meglio tacere in queste situazioni. Io le ho detto il mio parere, lei mi ha risposto in maniera piccata, forse l’ho toccata sulla coda…” La mamma di Diego Junior ha allora replicato: “Assolutamente! A me le bugie non piacciono! – così ha spiegato – Per me Diego dovrebbe riposare in pace però, purtroppo, ci sono talmente tante bugie che se mi chiama Barbara e mi dice di replicare io replico, punto!” Dalla sua parte si è schierata Barbara D’Urso, confermando in toto le sue dichiarazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA