Patrizia Mirigliani: “60enni a Miss Italia? Si può fare”/ Susanna Huckstep: “Non sfilerei oggi”

A Storie Italiane si parla delle donne al top senza età, alla luce della recente elezione di Miss Argentina di una 60enne. In studio vi era Patrizia Mirigliani, patrona di Miss Italia, che non ha escluso la possibilità di un’apertura al concorso alle donne più in la con l’età: “Ci sto pensando ad aumentare l’età, condivido molto questa bellezza delle 60enni, negli anni addietro erano un po’ trasparenti, non le guardavano, le consideravano vecchie, troppo agè. Questo paradigma mi piace, mi ha entusiasmato, va gestito con un po’ di intelligenza perchè è molto difficile paragonare la bellezza di una giovane con un’adulta. La moda ha introdotte molte donne adulte e così anche il cinema americano, proponendo anche ruoli seduttivi”. Patrizia Mirigliani ha proseguito dicendo “Non amo l’esagerazione se no si rischia di diventare delle vecchie ragazze invece che giovani donne. Si va troppo dal chirurgo, si cambiano i connotati e la persona che ti guarda percepisce che c’è qualcosa che non va”.

PATRIZIA MIRIGLIANI E SUSANNA HUCKSTEP: LA DONNA AL TOP SENZA ETÀ

Ospite anche Susanna Huckstep, Miss Italia a 15 anni nel lontano 1984: “Io ero piccolissima, avevo 15 anni, ero una bambina, è andata molto bene. Se avessi avuto qualche anno in più avrei affrontato qualche provino con più sicurezza, comunque mi è andata benissimo, ho fatto una carriera bella e importante e mi è andata benissimo. Ho continuato, sono stata tanti anni all’estero, ho viaggiato il mondo grande a Miss Italia. Sono stata anche Miss Universo nel 1987”.

E ancora: “Adesso mi occupo di tutt’altro, ristorazione, alberghi, un altro mondo. Se mi chiedessero di partecipare oggi? Mi sentirei un po’ fuori luogo, fisiologicamente si cambia, la pelle non è più la stessa, mostrarsi così… non è più il fisico della 20enne, mi sentirei in imbarazzo”. Riguardandosi poi Susanna Huckstep aggiunge: “Ero comunque molto moderna all’epoca, con il caschetto”. Eleonora Daniele, a proposito di donne bellissime di una certa età, ha raccontato un aneddoto: “L’estate scorsa ho guardato Sandra Milo, aveva una pelle incredibile, mi commuovo a pensarci, aveva una pelle meravigliosa, ho un ricordo pazzesco della mia Sandra, l’ultimo ricordo che ho di lei”. Patrizia Mirigliani ha concluso dicendo: “Il concorso sta ripartendo, avremo 5 coach in accademia portatrici di valori che parleranno con le nostre ragazze, poi diremo se a Miss Italia entreremo o meno le 60enni”.











