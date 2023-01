Patrizia Rossetti abbandona il GF Vip: “Sto male da 15 giorni”/ Choc in diretta: “Devo capire cosa ho”

Patrizia Rossetti abbandona il Grande Fratello Vip. Perché? “Sto male da 15 giorni”

Crollo di Patrizia Rossetti nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022. La gieffina, in lacrime, si sfoga con Alfonso Signorini, ammettendo di stare male ormai da giorni e di non avere più l’umore per rimanere nella Casa. Motivo questo per il quale annuncia ufficialmente il suo ritiro dal gioco e l’addio alla Casa di Cinecittà. “Non vorrei che qualcuno si preoccupasse ma sono 15 giorni che non sto bene, non so che cosa ho.” annuncia tra le lacrime.

Patrizia Rossetti rivela di essersi già sottoposta ad alcune visite ma di essere comunque molto preoccupata: “Ho dei dolori nel corpo, nelle gambe, è partito dalle caviglie. Ho fatto le analisi e sembra non ci sia niente. Pare però che ci sia un’infezione, non di grande portata, forse avuta dal covid, sta di fatto che in questi giorni non riesco ad essere attiva nella Casa, anche mentalmente, e mi dispiace. È come avere un cagnolino che ti mordicchia e l’idea di stare così, non poter partecipare alle discussioni ma anche alle cose belle non mi va.”

Patrizia Rossetti appare molto provata e dichiara: “Sono tre notti che non riesco a dormire, se sto ferma non sto bene, se sto in movimento anche… sono dei dolori che mi vanno allo stomaco e alla testa…” Alfonso Signorini le fa notare che potrebbe trattarsi di long Covid, ovvero degli effetti a lungo termine della malattia, contagiatasi proprio durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Lei ammette di voler approfondire e, per questo, di aver bisogno di lasciare la Casa.

