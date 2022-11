Patrizia Rossetti abbandona il Grande Fratello Vip 2022?/ “Ho chiesto di chiamare…”

Patrizia Rossetti verso l’abbandono del Grande Fratello vip 2022?

Patrizia Rossetti potrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2022. La conduttrice, amatissima dentro e fuori la casa, dopo la sedicesima puntata, parlando con Micol Incorvaia e Giaele De Donà, ha raccontato di aver ricevuto delle notizie dal confessionale che non la lasciano particolarmente tranquilla. Durante le prime settimane di permanenza nella casa, la Rossetti aveva raccontato di aver lasciato in sospeso la vendita della sua casa e di essere in attesa di notizie che sarebbero arrivare nelle scorse ore in confessionale. Dopo essere finita al televoto in seguito alle nomination, Patrizia ha ammesso di non essere affatto preoccupata e di essere pronta anche ad uscire dovendo sistemare alcune cose importanti.

“Ragazzi mi ha nominata anche Nikita ma non ci sono problemi, non me la prendo. Anzi mi dà un po’ adrenalina andarci. Ci sono già andata due volte e poi sono rimasta. Che poi se esco devo sistemare anche delle cose importanti”, ha spiegato la Rossetti.

Patrizia Rossetti e la richiesta al Grande Fratello Vip 2022

Oltre ad essere preoccupata per il suo cane Perla che, stando a quanto le hanno raccontato in confessionale sarebbe malinconica, Patrizia Rossetti ammette di essere preoccupata anche per il rogito della vendita della sua casa. “Ieri mi hanno riferito che il rogito è stato fatto a metà e l’altra parte verrà fatta a gennaio. E per questo ero un po’ più incavolata. Questa cosa mi manda un po’ in ansia. Su quello si basa il mio futuro lo capite? Ho chiesto a loro se mi fanno fare una chiamata, ma per queste cose importanti, ovviamente telefonata che poi loro possono ascoltare”, ha detto.

Le parole della Rossetti stanno preoccupando i fans del reality show che temono un abbandono da parte della conduttrice che, con il suo carattere forte e diretto, sta conquistando sempre più consensi.

