Patrizia Rossetti: “Addio Barbara D’Urso a Mediaset? Nessuno è indispensabile”/ “Ma c’è modo e modo per far…”

Patrizia Rossetti e l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset

Patrizia Rossetti, su Instagram, si è intrattenuta in una diretta con Elenoire Ferruzzi. Nel corso della diretta, oltre alla frecciatina di Elenoire Ferruzzi ad Alberto De Pisis, la Rossetti ha parlato dell‘addio di Barbara D’Urso a Mediaset. Patrizia è stata spesso ospite delle trasmissioni della D’Urso e, sull’addio di quest’ultima, ha detto: “Ho un mio pensiero perché ovviamente sono colpita nel mio lavoro”, ha detto.

PATRIZIA ROSSETTI, CHI È E CARRIERA IN TV/ Appello a Milly Carlucci: "Vorrei fare Ballando con le stelle"

Poi ha aggiunto: “Anche perché stiamo parlando di conduttrici molto valide. Quindi è vero che nella vita nessuno di noi è indispensabile. Un grande personaggio mi disse ‘il cimitero è pieno di persone indispensabili’. Questo per dire che siamo tutti utili e importanti, ma non indispensabili. Detto questo però c’è modo e modo di far uscire di scena una persona”.

Rudy Londoni, chi è l'ex marito di Patrizia Rossetti/ Il tradimento e la fine del matrimonio

Patrizia Rossetti: “E’ successo anche a me”

Parlando dell’addio di Barbara D’Urso a Mediaset, Patrizia Rossetti ha ricordato cos’è accaduto a lei nel corso della propria carriera: “Questo è successo anche a me e a Emanuela Folliero e anche aa tante altre persone. Non c’è garbo, diciamo che non c’è molta educazione. Dopo che uno ha fatto tantissime cose, che poi possono piacere o meno, non si può piacere a tutti. Però la professionalità non si discute. Una come lei ha prodotto tantissimo, da noi in Mediaset si produce e si va avanti con gli sponsor. Se ci sono gli sponsor significa che il programma e la persona funziona. Poi non si può piacere a tutti, c’è chi ti critica e chi ti idolatra. Però ci vorrebbe più garbo”.

Patrizia Rossetti: "GF Vip 7? L'edizione più maleducata"/ "Oriana gallina spennata, Tavassi ha sbagliato…"

Cosa pensa, invece, Elenoire Ferruzzi sull’addio della D’Urso a Mediaset: “Esatto, quello che è successo a me non è piaciuto molto e credo che non sia piaciuto a molti italiani. Perché indipendentemente che un personaggio possa piacere o meno, una come lei ha lavorato molti anni e ha apportato molto. Si può dire di tutto ma lei è una grande professionista instancabile“, le parole riportate da Biccy.











© RIPRODUZIONE RISERVATA