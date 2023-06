Patrizia Rossetti, chi è e carriera in tv/ Dal debutto a Sanremo 1982 al boom su Rete4

Chi è Patrizia Rossetti: da Sanremo al boom in televisione

La carriera di Patrizia Rossetti in televisione è ricca di contenuti e, nel corso degli anni, è diventata uno dei volti più ricorrenti sul piccolo schermo. La conduttrice, che oggi pomeriggio sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, ha mosso i suoi primi passi in televisione con un debutto da sogno, nella cornice televisiva per eccellenza: fu infatti co-conduttrice del Festival di Sanremo 1982 al fianco di Claudio Cecchetto. Dopo l’esordio col botto, sono arrivate numerose altre esperienze televisive.

Rudy Londoni, chi è l'ex marito di Patrizia Rossetti/ Il tradimento e la fine del matrimonio

Sempre nel 1982 ha condotto il Festival di Castrocaro in Rai e Miss Italia su Canale5, assieme a Memo Remigi. Nel 1983 arriva il debutto su Rete4, il canale che le diede maggior successo e per il quale lavorò per una buona parte di carriera. Fu inizialmente valletta di Un milione al secondo con Pippo Baudo, ma la grande popolarità arrivò nel 1989 con la conduzione, sempre su Rete4, di Buon pomeriggio. Nel 1992, poi, arriva la conduzione del varietà Bellezze al bagno con Giorgio Mastrota.

Patrizia Rossetti: "GF Vip 7? L'edizione più maleducata"/ "Oriana gallina spennata, Tavassi ha sbagliato…"

Patrizia Rossetti: volto simbolo di Rete4, i reality e la veste di opinionista

Patrizia Rossetti diventò così il volto simbolo di Rete4 sino al 1996, anno in cui si verificò un cambio di linea editoriale del canale e la sua presenza in tv diminuì gradualmente, sino a diventare conduttrice delle televendite targate Mediaset. Oltre alla carriera da conduttrice, è stata anche concorrente di numerosi reality: non solo La fattoria nel 2005, condotta da Barbara D’Urso, ma anche la vittoria a Pechino Express nel 2018, sino all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, conclusa pochi mesi fa, condotta da Alfonso Signorini.

Patrizia Rossetti attacca Wilma/ "Mi ha delusa, l'ho sempre protetta"

È stata inoltre ospite fisso a Quelli che il calcio nel 2015/16, per poi diventare opinionista di diversi programmi, da Pomeriggio 5 a Live – Non è la D’Urso di Barbara D’Urso, sino a Detto Fatto nel 2021/22. Si è inoltre distinta anche per un’intensa carriera nel teatro, dove debuttò nel 2001.











© RIPRODUZIONE RISERVATA