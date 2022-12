Patrizia Rossetti, commosso messaggio dal papà/ “Ci hai dato belle soddisfazioni”

GF Vip 2022, Patrizia Rossetti in lacrime: il video-messaggio del papà

Al Grande Fratello Vip 2022 Patrizia Rossetti ha ripercorso, attraverso alcune clip, la sua storia familiare e il profondo legame che la unisce ai genitori. Proprio con il babbo le occasioni di vedersi negli ultimi anni sono state pressoché inesistenti, soprattutto per via del Covid-19 e del timore di ammalarsi. Ora, però, a colmare le distanze è un bellissimo video-messaggio da parte del papà che sorprende la concorrente: “Cara Patrizia, è un po’ dura arrivare a 84 anni ed essere più di 3 anni che non ci si vede”.

Nel video-messaggio vengono espresse parole di orgoglio e amore per la Rossetti, che si emoziona: “Quando babbo e mamma ti misero al mondo, erano molto giovani e ne hanno fatta di strada. Però te ci hai dato delle belle soddisfazioni. La vita ci ha messi di fronte a tante difficoltà, ma anche a tante gioie. Come quando sei partita per andare a fare il provino a Milano. Sono cose che non si dimenticando. Oggi ti stai sacrificando per me, ma a suo punto anche io credo di aver fatto la mia parte. Babbo ti apprezza, tu lo sai. Spero di rivederti presto“.

Patrizia Rossetti parla del papà: “Un bella famiglia allargata“

Al termine del video-messaggio mandato in onda dal Grande Fratello Vip 2022, Patrizia Rossetti si commuove e parla della nuova famiglia del padre, che si è rifatto una vita con una nuova compagna: “Ha trovato una bella famiglia e ha avuto anche un nipote grande, che l’altro giorno per Natale mi ha detto: ‘Vinci’. Io non sono riuscito a dargli nipoti, ma è una bella famiglia allargata, perché so che babbo sta bene. Spero di uscire presto per poterlo rivedere il prima possibile“.

La concorrente ricorda anche il suo primo provino, quando i genitori la accompagnarono a Sanremo e la sostennero fino all’ultimo: “Mi ricordo che erano le mie prime vacanze in montagna con papà e mamma. Siamo dovuti tornare dalla montagna di corsa per andare a fare questo provino per poi andare a Sanremo. Babbo ha fatto oltre 1000 chilometri con la macchina. E in cucina mi dissero, il giorno prima: ‘Bisogna provarci nella vita!’. E così sono ancora qua“.

